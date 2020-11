Veter v laseh s suvom

Tradicija kabrioletov

Za štiri centimetre je daljša medosna razdalja (zdaj 263 cm).

Varnost in izolacija

9 sekund potrebuje streha, da se postavi.

Dovolj moči za prikolico

Volkswagen T-roc cabrio style 1.5 TSI



Motor: štirivaljni bencinski motor

Gibna prostornina: 1498 cm3

Največja moč: 110 kW (150 KM) pri 5000–6000 vrt./min

Največji navor: 250 Nm pri 1500–3500 vrt./min

Pogon: na sprednji kolesi, 6-stopenjski ročni menjalnik

Masa praznega vozila: 1524 kg

Mere (D/Š/V): 4268/1811/1522 mm

Medosna razdalja: 2630 mm

Prostornina prtljažnika: 280 l

Posoda za gorivo: 50 l

Najvišja hitrost: 205 km/h

Pospešek od 0 do 100 km/h: 8,4 s

Poraba goriva: 7,1 l/100 km

Izpust CO2: 128–134 g/km

Uradni zastopnik: Porsche Slovenija

Maloprodajna cena: 29.350 evrov

Euro NCAP: ***** (2017)

Brez športnih terencev očitno ne gre več niti med kabrioleti. Že lani so pri Voilkswagnu pokazali prvi kabriolet med kompaktnimi križanci, letos smo ga lahko preizkusili tudi na cesti. V marsičem je T-roc kabriolet podoben osnovnemu modelu, vendar je marsikaj uporabniško drugače.Pri Volkswagnu imajo precej izkušenj z izdelovanjem kabrioletov, saj so prvega naredili že leta 1947 s hroščem brez strehe, tokrat pa smo sedli za volan najbolj svežega kabrioleta T-roc. Seveda ni šlo brez prilagoditev; za štiri centimetre je daljša medosna razdalja (zdaj 263 cm), saj so želeli ohraniti štiri sedeže in zraven najti prostor še za zložljivo streho.Pri sedenju se pozna, da je prostora manj. Zadaj lahko sedita majhna otroka, a še tedaj prednja potnika ne smeta imeti sedežev nastavljenih povsem nazaj. V resnici je jasno, da je ta avtomobil namenjen uživanju dveh potnikov, saj je manjši tudi prtljažni prostor (280 litrov). Prav tako je drugačen dostop do zadnjih sedežev, saj ima T-roc kabrio spredaj le dvoje vrat, za dostop do zadnje klopi pa je treba premakniti sprednja sedeža.Mehka streha se zloži v enajstih sekundah in postavi v vsega devetih, kar lahko počnete tudi med vožnjo do hitrosti trideset kilometrov na uro. Ko je T-roc pokrit, še vedno deluje zelo varno, potniki nimajo občutka večje nevarnosti, vendar bi zato lahko bila boljša zvočna izolacija, saj se še posebno na avtocesti precej sliši šumenje vetra, a zato omogoča zelo dobro toplotno izolacijo.Med varnostnimi sistemi je zraven zaščita roll-over, ki pride v poštev pri morebitnem prevračanju kabrioleta, ko varnostni sistem šine navzgor v predelu zadnjih vzglavnikov. Poleg tega ima ta kabriolet ojačan okvir vetrobranskega stekla.T-roc cabrio je na voljo le s pogonom na prednji kolesi, od dveh motornih izvedenk pa smo preizkusili močnejši 1,5-litrski turbobencinski štirivaljnik (110 kW/150 KM). V našem primeru smo moč nadzorovali s šeststopenjskim ročnim menjalnikom, a je za močnejšega bencinarja na voljo tudi sedemstopenjski samodejni menjalnik. Da ima avtomobil ustrezne vozne lastnosti brez kovinske strehe, so ga dodatno otežili. Končno hitrost doseže pri 205 kilometrih na uro, v času testnih voženj pa smo porabili okoli sedem litrov bencinskega goriva na sto prevoženih kilometrov.In če smo omenili, da je to avtomobil za dva, je za počitnice primeren tudi zato, ker zmore vleči počitniške prikolice do 1,5 tone teže.