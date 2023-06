Veste zakaj koša za smeti ne smete dati pod korito?

V kuhinji se nabere veliko odpadkov, zato v nobeni ne sme manjkati koš za smeti oziroma več teh zaradi ločevanja. Če košev za smeti ne praznimo in ne čistimo redno, se iz njih začne širiti neprijeten vonj.

Najpogosteje je v omarici pod koritom ali v katerem od drugih elementov. Res je, da v tem primeru ne krati videza prostora, a kljub temu postavljanje koša v omaro ni najboljša ideja. Zakaj ne? Ker med stresanjem smeti v koš nekaj teh zagotovo pristane zunaj smetnjaka, kar pomeni, da se na tleh omarice kopiči umazanija.

Ker proizvedemo veliko odpadkov, naj bo koš za smeti nekje pri roki.

Lahko hitro pozabimo

Naslednji razlog, ki govori proti ideji, da bi koš umaknili z oči, je, da je med kuhanjem pogosto treba kaj vreči vanj, in če je v omari, je treba njena vrata vedno znova odpirati in zapirati, zato se na kljuki nabira veliko umazanije ter bakteriji. Poleg tega lahko na koš, ki je očem skrit, hitro pozabimo, praznjenje pa zato ni tako redno.

Obstajajo še zdravstveni razlogi, zakaj ga je bolje pustiti na prostem: v omaricah je kroženje zraka ovirano, v njih se lažje kopiči vlaga, v kombinaciji z odpadki, zlasti organskimi, pa se ustvarijo idealne razmere za nastanek plesni, ki se od tam širi na druga področja in ni le neprijetna na pogled, temveč škoduje tudi zdravju, saj lahko povzroča alergije ali bolezni dihal. V omari zaprti odpadki so pravo leglo bakterij, neprijeten vonj, ki se kopiči v omarici, pa se ob vsakem odprtju razširi po kuhinji.

Res je, da obstajajo elementi, ki so namenjeni izključno namestitvi košev za smeti, in da se je vsem naštetim težavam mogoče izogniti z rednim odnašanjem smeti in s čiščenjem koša, a kljub vsemu je bolje, da je koš za smeti nekje na odprtem, zračnem mestu.