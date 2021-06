Veste, zakaj ima košara za perilo luknjice?

Vsi dobro veste, da imajo košare za perilo veliko luknjic. Pa veste tudi, zakaj je temu tako? Če menite, da so luknjice tam zaradi preprečevanja kopičenja vlage ali za boljši pretok zraka, ste v zmoti.

Kajti luknjice v košari po povezane s težo. Tako je vsaj povedala strokovnjakinja za pranje perila, Patrica Richardson:

»Vse tiste luknjice so tam zato, da je lažje prenašati polno košaro mokrega perila.« Košara zaradi teže, koš za perilo zaradi zračnosti Zadeva je, če pomislite na prve, pletene košare za perilo, povsem smiselna. Ko so proizvajalci začeli izdelovati plastične, so hoteli posnemati prvotne, tudi tako, da so jim dodali veliko luknjic.

Pri koših za umazano perilo pa je zadeva nekoliko drugačna: ti so polni luknjic zaradi zračnosti, ki preprečuje, da bi se umazano in preznojeno perilo navzelo neprijetnega vonja ali še huje, da bi zaradi znoja ob pomanjkanju zraka splesnelo.

