Veste, kako uporabiti čajne vrečke? Niso za na odpad

Potem, ko se pokrepčate s skodelico zelenega, črnega, belega ali s katerim od zeliščnih čajev, čajno vrečko najbrž vržete v smeti. Kar je škoda, kajti uporabite jo lahko na več načinov. Kako?

Za osvežitev preproge

Preproge se hitro umažejo in navzamejo neprijetnega vonja, ki ga lahko prežene vsebina uporabljene čajne vrečke.

Odprite jo, vsebino stresite na pladenj in jo posušite ter suhi primešajte enako količino jedilne sode. Mešanico razporedite po kritičnih točkah preproge, počakajte 20 minut in preprogo nato posesajte. Mešanica bo odstranila tako umazanijo kot neprijetne vonjave.

Vlaženje kože

Uporabljene čajne vrečke še enkrat zavrite v vodi in ohlajeno tekočino uporabljate kot tonik. To je idealen način za vse, ki imajo suho kožo, najboljša v tem primeru sta zeleni ali kamilični čaj.Pohlajene uporabljene čajne vrečke lahko uporabite tudi kot masko za oči: položite jih na veke in podočnjaki bodo manj izraziti.

Za odstranjevanje maščobe

Tanin je aktivna sestavina pravega čaja, ki je idealna pomoč pri čiščenju maščobnih oblog. Če vam ta v posodi povzroča preglavice, v njej zavrite vodo z nekaj vrečkami pravega čaja, pustite nekaj ur, posodo boste nato zlahka očistili.

Za sproščujočo kopel

Topla in sproščujoča kopel bo še prijetnejša in učinkovita z vidika detoksikacije, če ji boste dodali vodo, v kateri ste prekuhali uporabljene čajne vrečke. Koža ima rada zeleni čaj in čaj kamilice, ki jo pomirja.

Za premagovanje neprijetnih vonjav

Naj se te pojavijo v hladilniku, v športnih copatih ali v kleti, odpravijo jih uporabljene čajne vrečke. Položite jih v skodelico to pa tja, ker so prisotni vonji. Če so v čevljih, vrečke jih najprej dobro posušite,

Nase bodo nase prevzele vonjave, in ko jih boste zavrgli, bodo izginile tudi te.