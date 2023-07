Veste, kako s preproge najlažje odstraniti dlake?

Če imate hišnega ljubljenčka, potem dobro veste, da so njegove dlake, ki ostanejo na preprogi, prava nadloga, ki jo je težko očistiti, saj tudi po sesanju še vedno ostanejo na oblazinjenem pohištvu ter tekstilnih talnih oblogah.

Prilepijo se na rokavico

Obstaja pa način, s katerim jih je lahko odstraniti. Vse, kar potrebujete zanj, je vlažna gumijasta rokavica, ki jo uporabljate za pomivanje posode: nadenite jo na roko in z njo drsite po površinah, na katerih so dlake. Te se bodo zalepile na rokavico in zlahka jih boste samo odvrgli v smeti.

Za čista okna in lepa tla

Če je dlak res veliko in so na večji površini, denimo na tapisonu, pa po njem drgnite s pripomočkom, ki je namenjen čiščenju stekel: z gumijasto stranjo polzite po tleh, dlake bodo odstopile od površine in vse, kar boste morali storiti, bo pobrati jih in odnesti v smeti.