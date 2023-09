Veste, kako pogosto je dobro razkužiti tipkovnico?

Higiena doma je nedvomno pomembna, in da bi jo res zagotavljali, je treba vedeti, kako pogosto bi morali prati in čistiti različne predmete, ki jih uporabljamo vsak dan. Med njimi so brisače, tipkovnice, kuhinjske krpe in tudi posteljnina.

Začnimo pri postelji, v kateri preživimo veliko časa. Kdaj ste zadnjič oprali vzglavnike? Vsakih šest mesecev bi jih morali prati, če so vidno umazani ali onesnaženi, še pogosteje. Večino se sme prati v pralnem stroju, če material tega ne dopušča, jih položite v zamrzovalno skrinjo in jih tam pustite nekaj ur. Nizke temperature bodo usodne za v njih prisotne pršice, ki lahko povzročajo alergije ali druge težave.

Ščetke in čopiče za ličenje očistite vsaj dvakrat na teden.

Posteljnino bi v prid zdravja in dobrega spanca morali prati enkrat na teden na temperaturi vsaj 60 stopinj Celzija. Brez izjeme.

Posteljnino bi morali prati enkrat na teden. FOTO: Vtt Studio/Getty Images

Če imate hišne ljubljenčke, naj bi preproge z njim namenjenim čistilom, čeprav jih redno sesate, čistili vsake tri mesece. Tako pogosto jih tudi dobro prezračite in ne hodite po njih v obutvi, ki jo nosite zunaj. Tudi če nimate hišnih ljubljenčkov, ki z dlako v dom prinesejo veliko umazanije, preprogam vsake pol leta namenite dovolj pozornosti pri čiščenju.

Kuhinjsko krpo menjamo vsak dan

Na tipkovnici je na milijone mikroorganizmov, zato bi jo bilo v prid zdravja dobro z robčkom za razkuževanje obrisati vsak dan, tako kot tudi lončke, v katerih imate v kopalnici zobne ščetke. V nasprotnem primeru se na njihovi površini hitro začno kopičiti bakterije in plesnive spore. In še eno z njimi povezano opozorilo: ne imejte jih preblizu straniščne školjke, saj se med splakovanjem bakterije iz nje lahko prenesejo na pripomočke, s katerimi skrbite za ustno higieno. Če ne gre drugače, školjko med splakovanjem obvezno pokrivajte.

Umazane kuhinjske krpe vsak večer zamenjajte s svežimi. FOTO: Getty Images

Po približno četrti uporabi operite brisače za prhanje, ki se morajo med posamičnimi brisanji vedno posušiti. Ščetke in čopiče za ličenje očistite vsaj dvakrat na teden, saj sicer z umazanimi na kožo prenašate mikrobe, ki ne koristijo videzu ter zdravju polti.

In še v kuhinjo: kuhinjske krpe in brisačke bi morali menjati vsak dan. Če je na njih vidna umazanija, še pogosteje. Opekač za kruh in tople sendviče je treba očistiti po vsaki uporabi. Čeprav na njem ni vidne umazanije, se na neopaznih ostankih hrane začno kopičiti bakterije, ki lahko ob nepravilnem čiščenju škodujejo zdravju.