Veslanje skozi Ljubljano (FOTO)

Na Ljubljanico vstopimo na robu starega mesta pri gostilni Livada. Zadiši po reki, na reko se spuščajo sence obrežnih dreves, vročina popusti. Že po nekaj sto metrih se reka razdeli: na desno vodi Gruberjev prekop, izkopan v grajski grič konec 18. stoletja; omogočil je lažje odtekanje vode z Barja in preprečil pogosto poplavljanje v mestu. Na levi pritečeta v reko Mali graben in Gradaščica in začne se Trnovski pristan. Nekdaj je bilo tu mestno kopališče, danes pa je Plečnikova umetnina v obliki velikih obrežnih stopnic pribežališče meščanov pred vročino.

Za veslanje po Ljubljanici smo porabili dve uri.

Gost rečni promet.

Ljubljana je mesto mostov. Zanimiva sta predvsem dva. Livarski most, ki je delo Auerspergerjeve livarne iz Dvora pri Žužemberku izpred dveh stoletij, in Tromostovje. Livarski most je prvotno stal na mestu današnjega Šuštarskega mostu in pred Porodnišnico Ljubljana, kjer je nosil ime Mrtvaški most. Današnja postavitev izpred desetletja je tako že njegova tretja v mestu.

Pri zapornicah pred Cukrarno smo morali obrniti.

Pri Tromostovju smo že v strogem centru mesta. Na obeh bregovih se zgoraj drug za drugim vrstijo gostinski lokali, mi pa plujemo po betonskem koritu, ki je ujelo reko v današnjo strugo pred dobrim stoletjem. Osrednji most Tromostovja je iz 18. stoletja in je edini kamniti most v mestu. Oba bližnja mostova sta namreč železobetonska.

Ljubljana je tudi mesto mostov.

Zmajski most je bil eden prvih železobetonskih pri nas.

Takoj za Tromostovjem je Plečnikova tržnica, nekaj zaveslajev najprej že Zmajski most, zgrajen leta 1888 ob 40. obletnici vladavine cesarja Franca Jožefa. Gre za enega izmed prvih železobetonskih mostov pri nas. Ob nekdanji tovarni Rog in pravni fakulteti je ob reki spet več zelenja, pri Cukrarni pa veslanje po reki navzdol ni več mogoče, pregraja jo betonska zapornica, katere vloga je enaka tisti na Gruberjevem pretoku, skrbi namreč, da podtalnica na Barju ne upade preveč. Če bi, bi prišlo do sesedanja močvirskih tal in posledično še večjega obsega poplav na tem mestnem mokrišču. S te točke odveslamo proti toku nazaj na izhodišče. Za veslanje sredi mesta smo skupno porabili dve uri.