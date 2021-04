Veselje v Lipici!

Direktor Kobilarne Lipica Matej Oset Fotografije: Kobilarna Lipica

Prva žrebička letošnje generacije Canissa

Vsa lipiška žrebeta pridejo na svet v hlevih na Borjači.

Mali Maestoso Samira XXXVIII, vrani sivec z belo liso, se je skotil zgodaj zjutraj, še pred sončnim vzhodom. Kmalu se je postavil na noge in začel piti materino mleko, danes pa že radovedno opazuje svet okoli sebe in raziskuje, kdo biva v sosednjem boksu.Za njegovo dobro počutje ves čas skrbi mati 751 Samira XXXVIII. Njegov oče je 697 Maestoso Steaka XXVII, ki ga bodo lahko obiskovalci Kobilarne Lipica kmalu občudovali v predstavah, kjer nastopa v eni najzahtevnejših točk – Šoli nad zemljo. V sosednjem boksu lipiške porodnišnice je prva letošnja žrebička, rjavka Canissa XLII, s svojo materjo 757 Canisso XXXVII, ki se je ožrebila pozno zvečer istega dne, 6. aprila. Njen oče je 833 Conversano Betalka XXXIX.Prvorojena v letošnji generaciji sta se skotila v varnem okolju hlevov na Borjači, kjer pridejo na svet vsa lipiška žrebeta. Z materama sta prvi teden preživela v porodnih boksih, nato pa sta se pridružila čredi, v kateri bo vsak dan več igrivih žrebet in njihovih skrbnih mater.»Prihod žrebet je za zaposlene v Kobilarni Lipica, še posebno za tiste, ki skrbijo zanje, eno od najlepših doživetij in spodbuda za nadaljnje delo. Zato je bilo rojstvo prve žrebičke in prvega žrebička na isti dan, kar je redkost, v Lipici še posebej veselo,« so sporočili odgovorni.Prvorojeni bo pomlad in poletje preživel na prostranih zelenih pašnikih Lipice, skupaj z drugimi žrebeti. Nato bo odraščal v žrebetišču Ravne pri Pivki, pri polčetrtem letu starosti pa bo začel šolanje in treninge klasične dresure. Če mu bodo naklonjene tudi zvezde, bo čez šest ali sedem let že nastopal na predstavah v Lipici in s svojimi elegantnimi koraki navduševal obiskovalce z vsega sveta.Tudi Canissa bo tople pomladne in poletne dni preživela na lipiških travnikih. Čez štiri leta, po osnovnem šolanju pod sedlom, se bo, če bo izpolnjevala stroge pogoje rejskega programa, pridružila čredi plemenskih kobil, ki je največja dragocenost kobilarne.Direktorje njun prihod pospremil z željo, naj živahno, igrivo in vitalno raste tudi zavedanje o pomenu Kobilarne Lipica in lipiških plemenitih konj: »Rojstvo prvih dveh žrebet je razlog za dvojno veselje in prava spodbuda za vse, da v prihajajoči turistični sezoni obiščejo Lipico ter spoznajo naš naraščaj. Upamo, da bo to kmalu spet mogoče, z veseljem vam jih bomo predstavili. Mnoga letošnja žrebeta vas bodo čez leta navduševala s svojimi nastopi v predstavah Lipiške šole klasičnega konjeništva, vožnji s kočijo ali lepih prizorih črede na paši. Takoj ko bo mogoče, bomo odprli prenovljeni hotel Maestoso in z uvajanjem novih, tematsko usklajenih, predvsem konjeniških programov začeli ustvarjati novo poglavje v uspešni zgodbi trajnostnega in zelenega turizma v Lipici.«Izvedeli smo še, da bi lahko že junija letos, če bodo ukrepi dovoljevali, odprli del prenovljenega hotela Maestoso. V nadaljevanju bi radi čim prej končali prenovo celotnega hotela, pozneje pa se bodo lotili še obnove bazenskega dela.