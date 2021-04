Vesela blatna kopel

Gor ali dol – brez težav

Čez drn in strn

Kontrolna enota odličnega motorja

Odličen motor

85 Nm navora ponuja novi Boschev motor.

Okreten in vodljiv

Z zmogljivo baterijo tudi zahtevnejši celodnevni izleti po hribih niso nikakršna ovira.

Vreme sicer ni bilo optimalno za vožnjo s kolesom, a električni genij je zmogel še tako razmočeni teren. Aprilski sneg, ki je zapadel med zaprtjem države, se je pospešeno talil in pošteno namočil še tako utrjene makadamske ceste in gozdne poti (legalne, seveda).Toda zahtevni teren testnemu scottu, ki so mi ga posodili v kolesarski trgovini Grašca iz Križ pri Tržiču, kjer imajo letos po podatkih distributerja Proloco Trade največjo izbiro Scottovih koles pri nas, ni predstavljal nikakršne ovire.Scott genius eride 900 (letnik 2021) je lezel v klanec po pesku, lužah, blatu in mokrem snegu kot gorska koza: še največja težava je bila količina blata, ki se je nabiralo na okvirju – in mojih hlačah. Devetindvajsetcolske gume so brezkompromisno grabile podlago, Sramov 12-stopenjski menjalnik je lepo prestavljal tudi pod večjo obremenitvijo (na električnih kolesih je treba malce paziti, kdaj in kako prestavljamo, še posebno v nižjo prestavo, saj znajo močni elektromotorji tudi strgati verigo), Foxovo vzmetenje je brezhibno opravljalo svojo nalogo, Boschev motorček je ponujal obilje navora in tudi pedali niso drseli. Le blato je letelo naokoli.Pohvaliti moram gume, ki so jih na škota naknadno namontirali pri Prolocu: Continentalove pnevmatike trail king (kralj potk) zlepa ne zdrsnejo niti v blatu niti na snegu: kljub močnemu motorju tudi v najnižjih prestavah niso kopale v prazno.Že med vzponom sem bil deležen obilne količine blata in blatne vode, da o spustu ne izgubljam besed. S hitrostjo vrtenja naraste centrifugalna sila, tako da so rjave kaplje in koščki zemlje še besneje leteli naokoli. A kaj bi to. Oblačila se operejo, človek in kolo pa se umijeta. Seveda ne v isti kadi.Boschev motor CX z 250 W moči in kar 85 Nm navora ima štiri stopnje delovanja: eco, tour, emtb in turbo, pri čemer je turbo rezerviran za najhujše klance ali pa za najmanj natrenirane gorske kolesarje; na voljo je tudi asistenčni program za potiskanje kolesa v klanec.Boscheva baterija ima v primerjavi z lanskim modelom povečano kapaciteto s 500 na 625 Wh, kar pomeni tudi večji doseg. Tega je pri električnih kolesih vedno nerodno predstavljati, saj je odvisen od številnih dejavnikov, pa naj gre za temperaturo zraka, razgibanost terena, jakost pritiskanja na pedale (bolj ko pritiskamo, bolj nam motor pomaga) in stopnje električne pomoči. A recimo takole: prepričan sem, da bi se s tem kolesom dalo prevoziti celotno pohorsko kolesarsko transverzalo (od Slovenj Gradca do Maribora) z enim polnjenjem, pa še kaj bi ostalo. Sama baterija se z ničle napolni v kakih štirih uricah, mogoče pa si je omisliti še 500-vatno dodatno baterijo.Čeprav gre za konkretno kolo (še posebej v L-izvedbi) z velikimi 29-colskimi obroči in debelimi gumami, je genius zelo okreten in vodljiv. Med kolesarjenjem še zdaleč nimaš občutka, da voziš kolo, ki tehta več kot 23 kilogramov (brez pedalov). Kot kaže, 27,5-colski obroči izgubljajo bitko z 29-colskimi, saj je vedno več (boljših) gorskih e-koles opremljenih z devetindvajsetkami. Tudi pri spustu, ki je pri e-kolesih nekoliko drugačen kot pri navadnih, ni nikakršnih težav s kakšnim zanašanjem, za kar se lahko kolesar zahvali odličnemu sistemu vzmetenja in razporeditvi teže, pa tudi odličnim Shimanovim zavoram z 20-centimetrskimi diski in štiribatnimi čeljustmi.Tale škot ni ravno poceni – priporočena maloprodajna cena znaša 5769 evrov –, je pa treba dodati, da za ta denar dobiš presneto dobro kolo, ki ima povrhu še superlahki okvir iz ogljikovih vlaken.