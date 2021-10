Prvi dve stolpnici Bosco Verticale (Vertikalni gozd), na katerih raste 800 dreves, 4,500 grmičkov in 15 tisoč različnih rastlin, sta zrasli v Milanu. Arhitektura stolpnic temelji na zamisli o pogozditvi mesta, ki prispeva k regeneraciji okolja in urbane biotske raznovrstnosti, s katero so v italijanski metropoli povečali število zelenih površin, stanovalcem zgradbe in njihovim sosedom pa omogočili uživanje v naravi in svežem zraku.

