Veliko avtomobila za odšteti denar

Tudi zadaj se sedi udobno.

Osnovna cena, osnovne zmogljivosti

Udobna vožnja

Fiat tipo 1.4 pop

Motor: štirivaljni bencinski

Gibna prostornina: 1368 cm3

Največja moč: 70 kW (95 KM) pri 6000 vrt./min.

Največji navor: 127 Nm pri 4500 vrt./min.

Pogon: na sprednji kolesi, 6-stopenjski ročni menjalnik

Masa praznega vozila: 1270 kg

Mere (D/Š/V): 4368/1792/1495 mm

Medosna razdalja: 2638 mm

Prostornina prtljažnika: 440 l

Posoda za gorivo: 50 l

Najvišja hitrost: 185 km/h

Pospešek do 100 km/h: 12,4 s

Poraba goriva: 6,9 l/100 km

Izpust CO2: 133 g/km

Uradni zastopnik: Avto Triglav, d. o. o.

Maloprodajna cena: 11.990 evrov

Euro NCAP: **** (vozila z varnostnim paketom)

Asistenčni sistemi so šibka plat

Armaturna plošča je klasična, voznikov delovni prostor zgledno ergonomski.

440

litrov prostora ponuja prtljažni prostor.

Običajno avtomobilistični novinarji preizkušamo bogato opremljena vozila, ki pokažejo ves tehnološki in še kateri potencial. Seveda tako »naložene« avtomobile spremlja lepo zasoljena cena, ki pogosto presega zmogljivost slovenskega povprečnega družinskega proračuna. Fiat tipo, ki smo ga poleti vzeli pod drobnogled, je bil drugačen. Opremljen je bil zgolj z osnovno ravnjo opreme, ki ji pri Fiatu pravijo pop, in vstopnim 1,4-litrskim bencinskim štirivaljnikom klasične atmosferske zasnove. Njegov pomembni adut pa je nedvomno cena, ki ga krasi v prodajnem salonu in znaša 11.990 evrov. Nove kombilimuzine »golfovega« razreda, kamor spada tipo, za takšno vsoto po našem vedenju na trgu ne dobiš.Tipov bencinski štirivaljnik razvije največjo moč 70 kilovatov (95 konjev) in največji navor 127 Nm, kar bo za nezahtevnega uporabnika po našem mnenju več kot dovolj. Predvsem po mestu se je motor izkazal kot zelo prožen, saj nam je zaslonček potovalnega računalnika, ki je vgrajen med klasičnima merilnikoma hitrosti in motornih vrtljajev, narekoval zgodnje prestavljanje v višjo brzino. Zato je bila tudi poraba goriva za bencinski motor ugodna. Tudi avtocestno hitrost tale tipo doseže – tovarniški podatki pravijo, da znaša njegova največja hitrost 185 km/h –, a pot do nje je daljša kot pri katerem zmogljivejšem motorju. Za boljše pospeške smo morali 6-stopenjski ročni menjalnik prestaviti stopnjo ali dve nižje. Ob tem smo opazili, da pretikanje ni vedno teklo najbolj gladko.Sedeži v testnem tipu so resda odeti v osnovno tkanino, ki pa je prijetna na otip. Pa tudi sicer smo se za njegovim krmilom počutili prijetno. Volanski obroč je dobro nastavljiv, prav tako voznikov sedež, ki omogoča nastavitev po višini. Dovolj prostora za udobno sedenje je tudi na zadnji klopi. Blaženje je lepo pobiralo cestne neravnine – svoje so prispevale 15-palčne pnevmatike, ki imajo višji presek kot pnevmatike večjih dimenzij. Klimatska naprava je ročna, kar pomeni nekaj več dela z nastavitvami, a hladi solidno.Krmiljenje je podprto z električnim servoojačevalnikom, ki deluje v navadnem in mestnem režimu; zadnjega aktiviramo s pritiskom na stikalo City in vihtenje volana postane še lažje. Pri parkiranju so prav prišla parkirna tipala zadaj, čeprav je preglednost iz avtomobila dobra.Prtljažni prostor meri v osnovi 440 litrov in ga lahko povečamo z zlaganjem naslona zadnje klopi v razmerju 60 : 40. Pri tem ne nastane stopnica, a čisto ravno vodoravno dno tudi ne. Dodajmo, da se v dnu prtljažnega prostora skriva rezervna pnevmatika običajnih dimenzij; torej lahko v primeru okvare pnevmatike to (enostavno) zamenjamo in nadaljujemo vožnjo brez omejitev hitrosti.Področje, kjer je bil testni tipo še najbolj podhranjen, so sodobni asistenčni sistemi. Edini, ki je vgrajen poleg varnostnih elementov, ki morajo biti po predpisih v vozilu, je pomoč pri speljevanju v klanec. O sistemu za preprečitev naleta s samodejnim zaviranjem ni ne duha ne sluha. Seveda, več asistenčnih sistemov (ki sicer obstajajo na ceniku dodatne opreme) bi pomenilo višjo nakupno ceno.Prav tako smo zelo pogrešali vmesnik bluetooth za prostoročno telefoniranje, ki je prav tako na ceniku doplačljive dodatne opreme, zato vsem priporočamo, da vseeno odštejejo 430 evrov za radio, ki podpira tako sprejem digitalnega DAB-signala kot povezavo telefona z bluetoothom.