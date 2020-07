Veliki test avtosedežev: za dva uporaba odsvetovana

Letos so za preizkusne trke uporabili tudi nove otroške lutke z novimi tipali. FOTO: AMZS

V povprečju dobro

Nekaj testiranih sedežev FOTO: AMZS

Visoki kriteriji

33

sedežev so testirali pri AMZS in partnerskih organizacijah.

Slaba ocena kot spodbuda

Podrobneje na spletu

V junijski Motoreviji je AMZS objavil prvi del letošnjega testa otroških varnostnih sedežev, drugi del bo objavljen v novembrski številki. Ogledati si ga bo mogoče tudi na spletni strani AMZS.

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi in organizacijami za varstvo potrošnikov v minulih mesecih opravila prvi del letošnjega testa otroških varnostnih sedežev, v katerem je bilo pod drobnogledom 33 izdelkov, rezultate pa je objavila v junijski Motoreviji.Rezultati kažejo, da večina sedežev ponuja dobro varnostno zaščito, enostavno upravljanje in dobro ergonomijo, pri čemer je eden od sedežev prejel najboljšo oceno zelo dobro, dva pa sta dobila oceno slabo, zato AMZS odsvetuje njuno uporabo.Med 33 otroškimi varnostnimi sedeži na tokratnem testu je kar precej novih. »Izdelovalci sedežev z vse hitrejšim ritmom na trg pošiljajo novosti: dobro vedo, da v skladu s tržnimi zakonitostmi kupci najraje segajo po »novih« sedežih, ki – vsaj na papirju – obljubljajo tudi izboljšane lastnosti. Če k temu prištejemo še nove blagovne znamke in nova imena »starih« sedežev, imajo kupci kar nekaj težav, da se znajdejo med pestro ponudbo.Letošnji AMZS test otroških varnostnih sedežev je pokazal, da večina sedežev v trgovinah ponuja dobro varnostno zaščito, enostavno upravljanje in dobro ergonomijo. Eden od preizkušenih sedežev je dobil najboljšo oceno zelo dobro, dva sedeža pa sta dobila oceno slabo in odsvetujemo njuno uporabo,« je povedal odgovorni urednik AMZS MotorevijeOtroške avtosedeže so ocenjevali glede na varnost, upravljanje, ergonomijo in vsebnost škodljivih snovi. Edini, ki je na letošnjem testu dobil najvišjo možno oceno zelo dobro, je silver cross dream, ki so ga namestili na dream i-size isofix osnovo. Z oceno dobro so ocenili 22 sedežev, sedem jih je dobilo oceno zadovoljivo, eden pomanjkljivo, dva pa sta dobila oceno slabo.Sedež tex baby eris i-size testa ni prestal, ker se je varnostna zaponka integriranega varnostnega pasu pri čelnem trku razletela in pas ni zadržal lutke. V sedežu babyauto buddy i-size pa so na laboratorijskem v tekstilni oblogi ugotovili preveliko vsebnost sredstva proti gorenju TDCP. Zaradi teh pomanjkljivosti – kljub drugim dobrim lastnostim – sta sedeža dobila najslabšo skupno oceno.AMZS s partnerskimi avtomobilskimi klubi in potrošniškimi organizacijami že nekaj desetletij opravlja in objavlja teste otroških varnostnih sedežev. V tem času se je naš test, ki ga v svojih revijah in digitalnih medijih objavlja večina evropskih avtomobilskih klubov in potrošniških organizacij, uveljavil kot pomemben pripomoček pri nakupnih odločitvah uporabnikov. A zelo resno ga jemljejo tudi izdelovalci sedežev, ki dobro vedo, da bodo sedež, ki je na testu dobil slabo oceno, le težko prodali vedno bolje obveščenim kupcem. Na to dejstvo so sodelujoči pri testiranju zelo ponosni, saj so novi sedeži varnejši in kakovostnejši tudi zaradi njihovih testov.Postopke testiranja nenehno posodabljajo in izboljšujejo; zaradi novih meril letošnji rezultati niso neposredno primerljivi z rezultati testov zadnjih nekaj let. Letos so zamenjali testni avto: namesto golfove karoserije so za preizkusni trk uporabili polovo karoserijo, kar je »krivo« za nekaj manjše pojemke pri preizkusnih trkih. Uporabili so tudi nove otroške lutke z novimi tipali, pri preizkusu upravljanja in ergonomije pa odslej uporabljajo tri nove avtomobile: trivratno ford fiesto, suv VW t-roc in družinski citroën berlingo z drsnimi bočnimi vrati in tremi ločenimi sedeži namesto zadnje klopi.