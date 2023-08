Veliki prepogljivko in ostale Samsungove novosti (FOTO)

Južnokorejski Samsung je prejšnji teden predstavil nekaj poletnih novosti. Glavna junaka veledogodka v Seulu sta bila prepogljiva telefona pete generacije galaxy Z fold 5 in galaxy Z flip 5, ki se lahko pohvalita z novim tečajem flex hinge za še bolj elegantno, zanesljivo in čvrsto zlaganje telefona. Samsungovci so pokazali še novo serijo premijskih tablic galaxy tab S9 ter novi pametni uri galaxy watch 6 in galaxy watch 6 classic.

Največji in najbolj zmogljiv

Paradni konj Samsungove predstavitve je bil seveda veliki prepogljivko, njihov največji in najzmogljivejši pametni telefon s pregibnim zaslonom galaxy Z fold 5. Glavna tehnična novost je že omenjeni novi tečaj, ki omogoča simetrično zapiranje telefona, ki je v zloženem stanju tudi tanjši, poleg tega je izgubil deset gramov in zdaj tehta 253 g. Nabor kamer je ostal isti kot pri prejšnjem foldu (glavna kamera s 50 MP, telefoto kamera s 3x optičnim zumom in 10 MP ter ultra širokokotna kamera z 12 MP, ki jim družbo delata dve selfie kameri, vsaka na svojem zaslonu), prav tako velikost glavnega in prednjega zaslona (7,6 in 6,2 palca), nov pa je procesor snapdragon 8 gen 2 z novim hladilnim sistemom.

Premijska serija tablic galaxy tab S9

Velik poudarek so namenili izboljšani opravilni vrstici in hitrejšemu preklapljanju med aplikacijami, vlečenju z dvema rokama, premikanju vsebine med aplikacijami in zasloni ter produktivnosti na splošno. Kupci si bodo lahko omislili tudi novo pisalo S pen fold edition, ki ga lahko uporabljamo na glavnem prepogljivem zaslonu, kateremu so povečali tudi svetilnost. Galaxy Z fold 5 v prosti prodaji stane 1899 evrov, v prednaročniški akciji, ki traja do 10. avgusta, pa lahko dobimo dvojno količino shrambe za ceno osnovne različice.

Manjši in morda bolj praktičen

Za sedem stotakov manj si je mogoče omisliti manjši, a za širšo javnost morda bolj praktičen telefon s prepogljivim zaslonom. Galaxy Z flip 5 v razprti obliki meri kot običajen pametni telefon, pri čemer v debelino meri le 6,9 mm, ko pa ga – zaradi novega tečaja flex hinge – simetrično zložimo, je debel 15,1 mm, s čimer je zdaj tanjši in lažji od primerljivega Huaweijevega prepogljivčka P60 pocket. Kar se tiče kamer (dve hrbtni z 12 MP in selfie kamera z 10 MP), ni sprememb, je pa tudi peti flip dobil hitrejši procesor snapdragon 8 gen 2.

Glavna razlika je v prednjem zaslonu, ki je zdaj večji in neprimerno bolj uporaben, saj si lahko na njem nastavimo najrazličnejše vtičnike in celo odgovarjamo na sporočila, saj je zaslon zdaj dovolj velik tudi za pisanje, ne le za branje v par vrsticah.

Telefona s prepogljivim zaslonom imata nove tečaje in sta končno simetrična v zaprtem stanju.

Tako flip kot fold v peti izdaji vsebujeta več recikliranih materialov, vključno z recikliranim steklom in aluminijem ter plastiko, pridobljeno iz zavrženih ribiških mrež, sodov za vodo in plastenk. Tudi embalaža je izdelana iz stoodstotno recikliranega papirja.

Hude tablice

V Seulu so pokazali tudi novo serijo tablic galaxy tab, ki jih tvorijo modeli S9, S9+ in S9 ultra (od 909, 1129 in 1369 evrov naprej). Vse imajo super amoled zaslone z dinamično frekvenco osveževanja od 60 do 120 Hz in trenutno najhitrejši procesor za androidne naprave snapdragon 8 gen 2, priloženo pa je tudi pisalo S pen; tako tablice kot pisalo so odporni proti vodi in prahu po standardu IP68. Tablice so opremljene s štirimi zvočniki AKG, ki podpirajo standard predvajanja zvoka dolby atmos.

Novi urici

Za konec poglejmo še novi pametni uri galaxy watch 6 in watch 6 classic, ki združujeta zdravstveno ponudbo, številne športne funkcije in visoko zmogljivost v elegantnem dizajnu s tanjšim okvirjem, večjim in bolj živahnim zaslonom ter bolj interaktivnim uporabniškim vmesnikom. Poleg krvnega tlaka in EKG zna ura izmeriti oziroma spremljati še vrsto drugih telesnih funkcij, pri čemer so velik poudarek dali informacijam o spanju. Samsungov operacijski sistem za urice je dobil nove aplikacije, tako da sta uri še bolj uporabni od prejšnjih modelov. Za watch 6 je treba odšteti 319 evrov, za izvedenko classic pa sto evrov več; ob prednaročilu kupci dobijo še brezžične slušalke galaxy buds 2.