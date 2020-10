Veliki kompaktni suv

Prostorna in pregledna kabina

Zanimiva klasifikacija

Prostoren in povečljiv prtljažnik

Udobje na nivoju

Varčen, a zmogljiv motor

Tudi na zadnji klopi se udobno sedi.

Morje dodatkov

Mercedes GLB 200d 4 matic



Motor: štirivaljni turbodizelski

Gibna prostornina: 1950 cm3

Največja moč: 110 kW (150 KM) pri 3400–4400 vrt./min.

Največji navor: 320 Nm pri 1400–3200 vrt./min.

Pogon: štirikolesni, 8-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1735 kg

Mere (D/Š/V): 4634/1834/1700 mm

Medosna razdalja: 2829 mm

Prostornina prtljažnika: 570–1805 l

Posoda za gorivo: 60 l

Najvišja hitrost: 201 km/h

Pospešek do 100 km/h: 9,3 s

Poraba goriva: 6,1 l/100 km

Izpust CO2: 161 g/km

Zastopnik: Autocommerce

Cena: 32.990 evrov (testno vozilo 58.182 evrov evrov)

Euro NCAP (2019): *****

Bili so tisti lepi sončni dnevi, preden so koronarazmere postale res divje in ko sva se s sinom odpravila na moški vikend v Laško. In sveži Mercedes-Benzov kompaktni suv GLB je bil kot nalašč za najin izlet, na katerem sva doživela vse mogoče cestne podlage razen brezpotja.Ker se je prejšnji uporabnik igral z nastavitvami navigacijske naprave, naju je pot iz Ljubljane do Laškega vodila čez hribe nad Libojami, kar je bilo v resnici prav super, saj sem lahko malo konkretneje občutil, kako se vozi GLB s srednjim dizelskim motorjem, kakor če bi se vozil le po širokih in ravnih magistralkah in avtocesti.GLB je za Mercedes-Benz kompaktni športni terenec, kar je malce zavajajoče, če se lahko tako izrazim, saj 1,7 tone težki avto v dolžino meri dobrega 4,6 metra, kar ni ravno malo. Mogoče si je omisliti celo različico s sedmimi sedeži.No, midva sva imela klasično varianto s petimi sedeži in poštenim 570-litrskim prtljažnikom, kar je tudi sicer idealna rešitev za štiričlansko družino. Videz GLB je nekako klasično mercedesovski: nobel, lep, a brez posebnih vpadljivih elementov. Pa saj je že sam »kompaktni« suv dovolj opazen.Notri naju je razvajal paket opreme AMG line z vrsto dodatkov. Prednja sedeža v svetlem usnju sta nastavljiva v vse mogoče smeri, voznikov kajpak elektronsko, imata tudi gretje in zračenje. Tale avto je res narejen za udobne vožnje. Tudi zadaj je prostorno in udobno, pri čemer je sedeže mogoče vzdolžno premikati.Voznik dogajanje spremlja na dveh zaslonih: prvi je zamenjal klasično armaturko, drugi pa je del odličnega infozabavnega sistema, ki se dobro odziva tudi na govorne ukaze (razume angleščino s slovenskim naglasom). Kontroliramo ga lahko prek zaslona na dotik, drsne ploščice na sredinski konzoli ali z nekaj tipkami, ki so še ostale. Tudi ozvočenje je odlično, kar ni nič čudnega, saj so ga pripravili pri proizvajalcu vrhunske hifi opreme Burmester.Srednje močni dvolitrski dizel s 110 kW (150 KM) se je izkazal z živahnostjo in varčnostjo, pri čemer je odlično sodeloval z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom, ki je moč prenašal na vsa štiri kolesa.Poraba se je gibala pod sedmimi litri na sto kilometrov – znala se je približati šestim litrom –, kar je odlično za tako velik avto. Tudi ko naju je navigacija zapeljala v hribe, avtu nikoli ni zmanjkalo sape, zelo prijetno pa je tudi »ročno« prestavljati z obvolanskima ročicama, saj se menjalnik takoj odzove.Testni GLB je bil naphan z dodatno opremo, kar je vozilo z mamljive osnovne cene 32.990 evrov dvignilo na več kot 58 tisočakov. Prisotni so bili vsi mogoči asistenti, presenetilo pa me je, da kljub bogati opremi ni imel radarskega tempomata, ampak le navadnega. Je pa znal zaznati in popraviti smer vožnje v cestnem pasu. Hecno.Parkiranje je bila mala malica, pri čemer lahko le pohvalim visokoresolucijsko zadnjo kamero in odličen zaslon. Na koncu lahko sklenem, da ima GLB 200d 4 matic vse, kar od njega pričakuješ: udobje, preglednost, zmogljivosti in prostornost. Pa še trikrako zvezdo ...