Veliki kompaktni prepogljivko: to je Huawei mate Xs 2 (FOTO)

Samsungov fold ni edini pametni telefon z velikim prepogljivim zaslonom. Pri nas je že od sredine poletja na voljo huawei mate Xs 2, ki smo ga tudi preizkusili. Huawei je pri preklopnih telefonih ubral malce drugačno smer od preostalih, in sicer je njegov zaslon na zunanji strani telefona – dejansko je telefon »ovit« v zaslon. Pri Samsungu je glavni veliki zaslon na notranji strani, na zunanji stranici pa ima dodaten manjši zaslon.

Drugačna rešitev

Huaweijevi inženirji so se domislili, kako se znebiti drugega zaslona, in razvili svoj preklopni sistem. Posledično je aparat opazno tanjši in se lepše zloži, saj se stranici telefona popolnoma poravnata. Je pa zato pred odpiranjem treba pritisniti tipko za mehanski odklep zaslona. A ko je zložen, je debel le 11,1 milimetra (posamezna stranica je debela 5,4 mm).

Huawei mate Xs 2 ponuja odlično veliko sliko, pregib se komajda opazi. FOTOGRAFIJi: Staš Ivanc

V primerjavi s prejšnjo generacijo je mate Xs 2 krajši in ožji, predvsem pa lažji: izgubil je skoraj šestino teže, tako da zdaj tehta 255 gramov. Za primerjavo: iphone 14 pro max ima le 15 gramov manj. Na ta račun se je mičkeno zmanjšal tudi zaslon, in sicer z osmih palcev na 7,8 palca, obdržal pa je enako ločljivost 2200 krat 2480 pik in skoraj kvadratno obliko. V zloženem stanju se del zaslona ugasne, prednji del pa meri 6,5 palca po diagonali z normalnejšim razmerjem stranic 19,5:9. Foldov prednji zaslon je precej ožji.

Odlične kamere

Občutek v roki je skoraj tak, kot da bi držali običajen pametni telefon. Ko pa ga razpremo, smo deležni velikega, jasnega in barvitega zaslona. Seveda gre za panel iz organskih diod, kar pomeni odlične barve in kontraste ter popolno črnino, poleg tega pa omogoča 120-herčno osveževanje slike za še gladkejše premikanje. V zgornjem desnem kotu zaslona opazimo tudi novost: selfie kamero, ki je prejšnji mate Xs ni imel, saj je za avtoportrete poskrbela kar glavna kamera na hrbtni strani. No, to lahko še vedno uporabljamo za selfieje.

Glavna kamera je trooka, sestavljena iz širokokotne leče s 50 milijoni točk in laserskim samodejnim ostrenjem, telefoto kamere z osmimi megapiksli in trojnim optičnim zumom ter 13-MP ultra širokokotne kamere. Selfie kamera ima 10,7 MP, zna pa snemati video v ultravisoki ločljivosti 4K. Poslovil se je napis Leica, saj Huawei pri razvoju kamer ne sodeluje več s tem slovitim nemškim podjetjem (zdaj z Leico dela Xiaomi).

11,1 mm meri telefon v zloženem stanju.

Kakovost slik je odlična, pa čeprav ne gre za fotofon, kakršne Huawei ponuja v serijah P in mate (klasični, seveda). Fotografije so ostre in brez šuma, barvite in kontrastne, tudi telefoto leča se izkaže pri povečevanju slike, pa čeprav ima le osem milijonov točk. Slikanje v temi je prav tako vrhunsko, kar je že stalnica pri Huaweijevih telefonih zgornjega razreda. Tudi video je odličen. Selfie kamera pa je pustila mešane občutke: barve in kontrasti so sicer dobri, slika pa zna biti neostra, saj nima samodejnega ostrenja.

Hitro polnjenje

Mate Xs 2 poganja malce starejši snapdragon 888, ker Huawei zaradi ameriške blokade ne more nabavljati novejših čipov s tehnologijo 5G. A zmogljivosti so vseeno odlične. Telefon je opremljen z 8 GB delovnega pomnilnika in 512 GB shrambe, ki jo lahko razširimo s spominsko kartico nm. Baterija oziroma bateriji imata skupno kapaciteto 4600 mAh, kar ni ravno veliko za telefon s takšnim zaslonom. V praksi zdrži ves dan, fino pa je, da je v škatli priložen hitri 66-vatni napajalnik, ki baterijo v pol ure napolni na 85 odstotkov.

Samo en velik zaslon še ne pomeni nižje cene.

Huawei mate Xs 2 je zanimiv telefon, ki pa ga poleg zelo visoke cene – 1999,99 evra – muči še dejstvo, da na njem ni Googlovih storitev in aplikacij. Je že res, da se da težavo zaobiti s Huaweijevo trgovino AppGallery in aplikacijo G space, ki nam odpre skoraj vse Googlove aplikacije, a vseeno to pomeni nekaj več zafrkavanja s telefonom, česar pa kupci nočejo početi.