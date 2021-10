Veliki in mali bralnik

Pri Beletrini so razširili ponudbo uradnih bralnikov za svoj sistem za nakupovanje in izposojo elektronskih knjig Biblos. Odslej poleg standardno velikega Inkbookovega bralnika, ki sliši na ime calypso plus in ima šestpalčni zaslon, ponujajo tudi večji bralnik focus, ki se ponaša s kar 7,8-palčnim zaslonom, s čimer je morda malce manj kompakten in prenosljiv v vsakem žepu, je pa zato branje e-knjig na večjem zaslonu toliko boljše. In ker gre za uradni Biblosov bralnik, to pomeni, da je pripravljen za prenos knjig iz sistema Biblos.

Bralniki e-knjig

A zakaj bi človek nabavil namenski bralnik elektronskih knjig? Saj jih vendar lahko bere na računalniku ali tablici, kajne? Hjah, lahko, a doživetje ne bo sila prijetno. Kdor je že kdaj več ur bolščal v osvetljen zaslon (in takšnih nas ni malo), ve, da so oči potem precej utrujene pa še glava zna boleti. Pri tablicah ali pametnih telefonih pa je še problem odseva od zaslona, ki zna biti ob močnejšem soncu ali drugih virih svetlobe še posebno moteč.

E-bralniki uporabljajo drugačno zaslonsko tehnologijo, ki se ji pravi e-ink oziroma e-črnilo. Gre za nekakšno digitalno verzijo papirja oziroma tiska, ki je bolj prijazen do oči, poleg tega pa daje občutek branja prave papirnate knjige. Poleg tega je odlično berljiv pri močni svetlobi – tudi na plaži, denimo. Edini problem, če mu sploh lahko tako rečemo, je, da za branje potrebujemo vir svetlobe.

Na spodnji strani sta usb-vtičnica in reža za spominsko kartico.

Sprva so za e-bralnike prodajali namenske lučke, ki si jih priklopil v usb-vhod in nataknil na rob naprave, kmalu pa so težavo rešili z nekaj svetlečimi diodami, ki so osvetlile zaslon. Seveda ima tudi e-ink tehnologija svoje slabosti: razen branja e-knjig je praktično neuporabna za druge vsebine, saj se zaslon osvežuje silno počasi, poleg tega pa deluje le v črno-beli tehniki. A na srečo e-bralniki niso neki silen strošek, tako da nakup ne pomeni prehudega udarca za naš žep, branje na njih pa je pravo veselje.

Calypso plus in focus

Bralnik calypso plus nadaljuje tradicijo dosedanjih Inkbookovih bralnikov: šestpalčni (15-centimetrski) osvetljen zaslon, enostavna uporaba, uporabniški vmesnik v slovenščini in branje brez oglasov ali motečih obvestil, kar zna biti precej moteče pri nekaterih drugih proizvajalcih oziroma ponudnikih.

Na voljo imamo 16 GB prostora, kar je dovolj za kakih 10.000 knjig, lahko pa ga razširimo s spominsko kartico micro sd do velikosti 32 GB. Baterija drži in drži, do konca pa se napolni v petih urah. Zaslon ima 1024 krat 758 slikovnih točk (212 DPI), pri čemer lahko nastavljamo jakost, kontrast in temperaturo osvetlitve. S svetom se poveže prek brezžičnih vmesnikov wifi in bluetooth ali pa z micro usb-kablom. Napravica podpira formate epub, pdf, mobi (brez zaščite DRM), txt, fb2, html, rtf in doc. Na voljo je v rožnati, črni, modri, rdeči, rumeni in sivi barvi, tehta pa le 155 gramov.

Inkbook focus je opazno večji, saj njegov zaslon po diagonali meri 7,8 palca ali slabih dvajset centimetrov. Ponuja vse, kar ima calypso plus, le da ima zaslon poleg večje diagonale tudi več slikovnih točk, in sicer 1872 krat 1404 (300 DPI). Pa tudi baterija je za polovico večja, priklop je simetrični usb c, tehta pa le 251 gramov. Na prodaj je v črni, modri in rdeči barvi.

313.932 izposoj so lani našteli v sistemu Biblos.

Omislimo si lahko tudi ovitek (za dvajsetaka), ki zaščiti napravo, hkrati pa lahko služi kot stojalce za prostoročno branje. Ko ovitek zapremo, se bralnik ugasne, ko pa ga odpremo, se sam zažene in odpre knjigo tam, kjer smo nehali brati. Trenutno imajo pri Beletrini na voljo ovitke za aktualne in starejše bralnike, kot so calypso plus, calypso, classic 2, prime hd, prime in lumos, za focus pa ga še ni. In koliko staneta bralnika? Za calypso plus, prilagojen za Biblos oziroma izposojo slovenskih elektronskih knjig, je treba odšteti 135 evrov, za večji focus pa 235 evrov.

Enostavna izposoja

V Biblosu si lahko za štirinajst dni izposodimo največ štiri knjige, pri čemer je vsako mogoče po 24 urah predčasno vrniti. Ker gre za digitalno knjigo, je nemogoče pozabiti na vračilo, s čimer se izognemo tudi zamudninam. Knjige preprosto ne moremo več brati, ko mineta dva tedna. Podaljševanje izposoje trenutno še ni mogoče, samo knjigo pa poiščemo v sistemu Cobiss (tudi prek aplikacije mCobiss) in si jo izposodimo brek Biblosove spletne strani oziroma mobilne aplikacije Biblos2.

Na bralnik lahko (prek kabla) naložimo tudi svoje e-knjige.

Nato se moramo na bralniku le še prijaviti v ustrezno knjižnico z uporabniškim imenom (akronim knjižnice in članska številka) in geslom (dobimo ga v knjižnici) in sinhronizirati svoje knjige. Seveda moramo biti član katere izmed slovenskih splošnih knjižnic. Če pa knjige kupujemo prek Biblosa, si moramo ustvariti spletni račun, v katerem kupujemo prek plačilne storitve PayPal.

Premikanje po e-knjigi

Uporaba bralnikov Inkbook je zelo intuitivna. Za pomik na prejšnjo stran tapnemo na levi del zaslona, podrsamo v desno (kot da bi listali) ali pa pritisnemo enega od spodnjih gumbov ob strani bralnika. Za pomik na naslednjo stran tapnemo na desni del zaslona, podrsamo v levo ali pritisnemo enega od zgornjih gumbov ob strani naprave.

Rekordna izposoja 2020 Izposoja v e-knjižnici Biblos se je lani v primerjavi z letom 2019 več kot potrojila. Če so leta 2019 na Biblosu zabeležili 97.706 izposoj, so jih lani našteli kar 313.932. Zraslo je tudi število uporabnikov, ki se je v primerjavi z letom 2019 podvojilo – v letu 2020 jih je bilo kar 36.000. Na vrhu lestvice najbolj branih e-knjig je bil lani presunljiv avtobiografski roman Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset založbe Beletrina, med zvrstmi pa so bralci in bralke največ segali po ljubezenskih romanih.

Tipka na spodnjem delu bralnika služi kot ukaz nazaj, na hrbtni strani pa je še gumb za vklop/izklop. Če tapnemo na zgornji rob zaslona, se nam pokaže meni, kjer nastavljamo svetlost zaslona, temperaturo svetlobe, velikost in tip črk in še kaj. Zdaj pa le k branju!