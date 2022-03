Veliki bavarski kupe (FOTO)

Model, ki je na sredini prodajne palete slavne bavarske avtomobilske hiše, razumljivo sproža nekaj polemik med ljubitelji znamke. Je kot običajen BMW serije 4 coupe, a kot pove že ime, je nekaj več.

Velik avtomobil

BMW serije 4 gran coupe je velik avtomobil: 4,8 m je dolg in 1,85 m širok brez ogledal. Kljub temu je videti nizek, kot da komaj čaka na asfaltne ovinke. Ima enako osnovo kot serija 3, za katero velja, da je odličen izdelek. Ampak vse serije 4, tudi gran coupe, imajo širši kolotek in daljše medosje od trojke. Kar pomeni več oprijema na cesti in lepšo držo.

BMW 420 xdrive gran coupe Motor: štirivaljni turbodizelski Gibna prostornina: 1995 cm3 Največja moč: 140 kW (190 KM) pri 4000 vrt./min. Največji navor: 400 Nm pri 1750–2500 vrt./min. Pogon: štirikolesni, 8-stopenjski samodejni menjalnik Masa praznega vozila: 1835 kg Mere (D/Š/V): 4783/1852/1442 mm Medosna razdalja: 2856 mm Prostornina prtljažnika: 47–1290 l Posoda za gorivo: 59 l Najvišja hitrost: 233 km/h Pospešek do 100 km/h: 7,6 s Poraba goriva: 5,1 l/100 km Izpust CO 2 : 133 g/km Zastopnik: BMW Slovenija, Ljubljana Maloprodajna cena: 54.300 evrov (74.023 evrov testni model) Euro NCAP: ***** (2020)

Vse izvedbe tega modela imajo vzdolžne sprednje motorje in 8-stopenjske samodejne menjalnike. Gran coupe 420d je mogoče imeti s pogonom na zadnji kolesni par ali, da bi ukrotili njegov veliki navor, s štirikolesnim pogonom. Motor s prostornino dva litra je med najbolj uglajenimi predstavniki dizelske vrste. Njegovo delovanje je komaj slišno, ima dovolj moči (140 kW ali 190 KM), dober navor (400 Nm pri 1750 vrt./m), tudi nizko porabo (na testu 5,7 l/100 km).

Izvrsten pogon

Samodejni menjalnik je zelo dodelan, točke prestavljanja so nastavljene harmonično, nikoli se ne zgodi, da bi bil v nepravi prestavi ali da bi deloval neodločeno, ne glede na vozni program. Krmiljenje je odločno in natančno, oprijem koles pa vseskozi močan, seveda tudi zaradi izvrstnega štirikolesnega pogona. Štirica je tesno vzmeten avtomobil, ki ima rad gladke ceste.

Pri nizkih vrtljajih se avto vozi mehko. Ob dodajanju plina menjalnik pametno prestavi navzdol: ko se številčnica zavihti v srednje območje vrtljajev, je z navorom motor pripravljen za odločen pospešek do rdečega območja vrtljajev, kamor vleče kot katapult. Od 0 do 100 km/h zmore v 7,6 s in lahko drvi s končno hitrostjo 233 km/h.

Sedež je pravi za voznika.

Dobra oprema

V testnem vozilu je bilo veliko asistenčnih sistemov, ki so se izkazali. Kakovost materialov je zelo dobra, izvrsten modul za upravljanje vseh možnosti instrumentalne plošče pa prispeva k razumevanju občutka inženirske globine. Voznikov sedež je v dobrem smislu športen. V drugem delu kabine prostor za glavo in noge ni prav velikodušno odmerjen za visoke ljudi. Prtljažnik ima uporabnih 470 litrov (coupe 440). Cena za osnovni dizel s štirikolesnim pogonom znese 54.000 evrov, testni avto je zahteval več kot 70 tisočakov. Veliko za osnovni model s petimi vrati, je pa res, da je že osnovna oprema zelo solidna.