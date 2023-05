Vedno več potrošnikov zahteva dostavo pošiljke prek GLS Fulfillment centra

Tako spletno nakupovanje postaja vedno bolj priljubljeno pri uporabnikih interneta različnih generacij, predvsem za nakupovanje oblačil, čevljev, športne opreme, kozmetike, izdelkov za sprostitev in tudi pohištva. Kljub visokemu zadovoljstvu pri spletnem nakupovanju si potrošniki želijo, da bi pošiljke na njihove naslove prišle hitreje. GLS Slovenija omogoča dostavo isti dan, kupci svoje naročilo lahko prevzamejo v GLS Paketomatu. Vedno več je torej zahtev, da bi spletni trgovci dostavljali v istem dnevu, kot to omogoča GLS Slovenija tudi tistim spletnim trgovcem, ki uporabljajo njihove storitve iz Fulfillment centra.

FOTO: GLS Group

Dostava v enem dnevu

Pričakovanje hitre dostave je postalo eno izmed ključnih vprašanj, ki vpliva na izbiro spletne trgovine. Od zdaj lahko spletni potrošniki v Sloveniji nakupujejo pri spletnih trgovcih, ki uporabljajo storitve GLS Slovenija Fulfillment centra. Ta spletnim potrošnikom med drugim zagotavlja 24-urno dostavo v paketomate v večjih slovenskih mestih, kot so Ljubljana, Koper, Celje, Kranj, kmalu pa tudi v Mariboru in Novem mestu. Zato pri spletnem nakupu preverite, ali spletni trgovec uporablja dostavo v enem dnevu. V primeru daljšega časa dostave se lahko odločite za nakup podobnega izdelka pri konkurenci, ki s storitvami Fulfillment centra zagotavlja, da boste svoj paket prejeli že naslednji delovni dan po oddaji naročila. Tako se lahko izognete nepotrebnemu čakanju in kmalu uživate v svojih izdelkih.

GLS Fulfillment center

Vsi spletni trgovci in podjetja v Sloveniji imajo možnost izkoristiti storitve GLS Slovenija Fulfillment centra, ki jim omogoča celovito upravljanje skladiščenja, manipulacijo izdelkov, pakiranje v primerno embalažo za paketno distribucijo ter deklariranje in opremljanje paketov s transportno nalepko. Poleg tega se dokumentacija, kot so računi in dobavnice, pripravi in natisne, kar poenostavi postopek priprave za hitro dostavo paketa. Tako so naročeni izdelki v 24 urah od naročila pri kupcih, za katere je pomembno, da naročene izdelke dobijo hitro, varno in brez zapletov. Zato se GLS Slovenija veseli sodelovanja s spletnimi trgovci, ki želijo izboljšati svoje storitve in izpolniti pričakovanja svojih kupcev. Skupaj lahko ustvarijo spremembe, ki bodo prispevale k hitrejši dostavi in izpolnjevanju želja spletnih potrošnikov.

FOTO: GLS Group

Zahtevajte 24-urno dostavo

Za spremembe v načinu dostave po Sloveniji morajo biti spletni potrošniki proaktivni in od svojega najljubšega spletnega trgovca zahtevati hitro dostavo. Svojo željo lahko izrazite v neposredni komunikaciji s spletnim trgovcem, ki pogosto ob zaključku nakupa ali dostavljeni pošiljki sprašuje po zadovoljstvu z nakupom. Tam poudarite, zakaj se vam zdi pomembno, da dobite naročene izdelke že isti dan, brez zapletov ali poškodovanega paketa. S svojim glasom lahko vplivate na standarde dostavljanja paketov po Sloveniji, zato je pomembno, da se zahteve, kot je hitra dostava, slišane, saj jih je moč uresničiti z uporabo storitev GLS Slovenija Fulfillment centra, ki omogoča dostavo v GLS paketomate 24 urah od naročila.

Naročnik oglasne vsebine je General Logistics Systems (GLS Group)