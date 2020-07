Večne bitke s škodljivci

Škodljivci so nadlega, s katero se prej ali slej sreča vsak vrtnar. Borba je lahko neizprosna, izid zmeraj negotov. Odkar poznamo kemična sredstva za zatiranje škodljivcev, se pot do zmage zdi enostavna, a to ima visoko ceno, kajti zastrupljeni so tudi vrt in rastline. Ker vedno več vrtnarjev noče uživati zastrupljene hrane, škodljivce poskušajo preganjati na naravne načine.Samovzdrževalni ekosistemNajveč lahko naredimo s tem, da ustvarimo bogat ekosistem, ki bo čim bolj vzdrževal sam sebe. Začne se že pri načrtovanju vrta, z doslednim upoštevanjem kolobarja in upoštevanjem dobrih in slabih sosedov bodo rastline že v ...