Večna avtomobilska klasika

5,5

litra dizla je pil karavanski golf.

Je zelo korekten družinski avtomobil. FOTO: Aljaž Vrabec

Volkswagen golf variant 2.0 TDI style Volkswagen golf variant 2.0 TDI style

Motor: štirivaljni turbodizelski motor

Gibna prostornina: 1968 cm3

Največja moč: 85 kW (115 KM) pri 2750 vrt./min.

Največji navor: 300 Nm pri 1600 vrt./min.

Pogon: na sprednji kolesi, 6-stopenjski ročni menjalnik

Masa praznega vozila: 1447 kg

Mere (D/Š/V): 4633/1789/1498 mm

Medosna razdalja: 2669 mm

Prostornina prtljažnika: 611–1624 l

Posoda za gorivo: 45 l

Najvišja hitrost: 202 km/h

Pospešek do 100 km/h: 10,5 s

Poraba goriva (po WLTP): 4,6 l/100 km

Izpust CO2: 120 g/km

Zastopnik: Porsche Slovenija, Ljubljana

Cena: 26.442 evra (28.818 evrov testni model)

Euro NCAP: ***** (2019), test opravljen za kombilimuzino

Golf je pri Volkswagnu zdaj morda manj v ospredju novic, saj v novi izdaji ni več električen, o tem pogonu pa se toliko govori. Ima pa še vedno veliko drugih pogonskih možnosti, tokrat smo preizkusili šibkejši dizelski agregat v prostorni izvedbi variant.Prostorni karavanVariant pri Volkswagnu pomeni kombijevsko različico. Ne zdi se izjemno atraktivno oblikovana, morda pa le malce bolj kot v prejšnjem primeru. Ampak kupce karavana z značko VW verjetno to ne zanima preveč. Za takšno izvedbo se odločajo zaradi prostornosti, ki jo variant pač zmore ponuditi. Od kombilimuzinskega golfa je daljši kar za 35 cm (4,6 metra), ta pribitek se najbolj pozna v bolj ugodnem potovanju na zadnji klopi, tako za noge kot za glavo.Osnovna prostornina dvonivojskega prtljažnika ni bistveno zrasla, a nad 611 litri se boste verjetno težko pritoževali. Je pa res, da je sestrska škoda octavia kot karavan v tem primeru še za nekaj deset litrov boljša. Tudi urejenost je primerna, nakladalno dno ni previsoko, zaključek je raven, kakovosten je prtljažni rolo, ki se ustavlja na dveh pozicijah.Če podrete zadnjo klop, pa ja prostora več kot prej, res veliko. Sicer se druga klop na zloži v povsem ravno dno, žal se deli v razmerju 60/40, ne 40/20/40. Ima luknjo za smuči, a to v smislu praktičnosti le ni povsem isto.Digitalizacija kokpitaV sprednjem delu kabine je variant tako kot osnovni golf v osmi izdaji precej digitaliziran, kar vam je lahko všeč ali ne. Osebno bi imel na sredinskem večopravilnem prikazovalniku raj raje kak gumb ali tipko več. Mi je pa denimo všeč priročen odlagalni prostor, v katerem se brezstično polni pametni telefon.Zgledna vožnjaZa volanom sedite zelo dobro. Pelje se golf tudi kot variant pričakovano zgledno. Pogon je bil tokrat dizelski, in sicer z močjo 85 kW (115 KM), kar je pri tej vrsti motorja vstopna možnost. Za zmernega voznika je povsem v redu, ročni menjalnik s šestimi stopnjami pa nima čisto natančnih hodov in sem malce pogrešal dvosklopčno avtomatiko, ki je seveda dražja izbira.Porabo mi je na testu v še relativno hladnem času leta po računalniških podatkih uspelo spustiti do kar ugodnih 5,5 litra na 100 km. Zanimivo, močnejši dizelski pogon (110 kW) s samodejnim menjalnikom je deloval še bolj varčno.