Več kot le smučišče: po pobočjih Krvavca

Dandanes je Krvavec znan predvsem po smučišču, a je precej več kot to. Gora v Kamniško-Savinjskih Alpah je obsežna in se kot nekakšna kopa dviga naravnost iz ravnine, dviga se nad Ljubljanskim poljem in po njenih pobočjih je raztresena cela kopica vasic.

Dve od teh sta Šenturška Gora in Lovrenc, kot izhodišči za vzpon na pobočja Krvavca se nam ponujata dve vasi: Zalog pri Cerkljah in Komendska dobrava. V obeh primerih nas markirani poti po dveh urah hoje strmo v klanec pripeljeta prav v vas Šenturška Gora. Precej po gozdu in nekoliko po senožetih.

Na pobočjih Krvavca lahko začutimo utrip slovenskega podeželja.

Na tem mestu, na območju vasi, strmina nekoliko popusti. Poleg stanovanjskih hiš na pobočju najdemo še precej počitniških hišic. V Šenturški Gori je prav posebno zanimiva cerkev svetega Urha, po katerem je vas dobila ime. Stoji na izpostavljenem mestu in je obdana z ostanki nekdanjega obzidja. Na njenem dvorišču je še vaško pokopališče in od tam se odpre prelep razgled daleč naokoli.

V Šenturški Gori je prav posebno zanimiva cerkev svetega Urha.

Ko smo se povzpeli precej visoko v pobočja Krvavca, bi bilo škoda kar odnehati in se vrniti v dolino. Od tam vodi cesta do bližnje vasi Lovrenc in še naprej na smučišče. Kopica hiš se stiska na manjši polici sredi strmih travnikov. Tudi ta vas je dobila ime po svojem zavetniku, a cerkvica svetega Lenarta se skriva v manjši dolini kakih petnajst minut nad vasjo.

Pobočja Krvavca ponujajo prelepe razglede na Ljubljansko kotlino, Škofjeloško hribovje in Julijske Alpe.

Pobočja Krvavca ponujajo prelepe razglede na Ljubljansko kotlino, Škofjeloško hribovje in Julijske Alpe na drugi strani. Ponujajo pa tudi potepanja po širnih gozdovih in vasicah. Malo gori, malo doli in malo naokoli, pa se potepamo po slovenskem podeželju.