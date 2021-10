V preddverju Festivalne dvorane Bled je bila na ogled razstava del, ki so nastala na letošnjem 6. mednarodnem slikarskem blejskem ekstemporu. Da se je ta dobro prijel, kažeta velika letošnja udeležba in tudi kakovost nastalih del. Prijavilo se je kar 71 slikark in slikarjev, 86 del pa je oddalo 68 ustvarjalcev. Sodelovali so likovniki vseh generacij, med njimi kar devet mladih. Strokovno žirijo je vodila umetnostna kritičarka, kustodinja, predavateljica in esejistka Petra Vencelj, ki je dejala, da je v zelo kratkem času nastala kopica zelo dobrih in izvirnih del, izmed katerih so morali izbrati najboljša. Teme letošnjega slikarskega dogodka so bili sreča, Bled in prosta tema.

Andreja Srna je v kategoriji Sreča ustvarila sliko Vidiš jo v očeh. Foto: Janez Kuhar

Kot je povedala predsednica slikarskega društva Atelje Bled, so v različnih kategorijah podelili 13 nagrad: veliko nagrado Bleda (grand prix), nagrado najboljšemu delu mladega ustvarjalca (do 35 let), posebno priznanje žirije, nagrade v posameznih kategorijah in nagrado Melite Vovk za delo na papirju – ilustracija.

Veliko nagrado Bleda, grand prix, je prejelo delo Varujmo naravo, rešimo čebele, avtorice Tetyane Donets. Pohvale strokovne žirije so prejeli Zdravko Purgar, Drago Hajdarovič in Dajana Čok, Branka Pirc je prejela nagrado Melite Vovk za ilustracijo. V kategoriji prosta tema sta se za najboljša izkazala umetnika Ciril Kraigher in Roman Veras, za deli na temo sreča sta bila nagrajena Luka Miklavžič in Andreja Srna. Posebno priznanje žirije je prejela Alenka Ana Stante, nagrada za mladega ustvarjalca do 35 let pa je pripadla Špeli Jensterle. Ekstempore je tudi tokrat zelo uspešno organiziralo slikarsko društvo Atelje Bled.