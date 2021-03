Varujejo, a tudi uživajo (FOTO)

V naravnem rezervatu so uredili sprehajalne poti.

Na območju raste več zaščitenih vrst dreves.

Najbolj pestro je ob svetovnem dnevu Zemlje.

Gozdni park Lisjakova struga je ena najlepših in najbolj obiskanih izletniških in ribolovnih točk na radgonskem območju. Območje med glavno cesto Gornja Radgona–Radenci na eni strani in osrednjo sprehajalno stezo ter reko Muro na drugi, je naravni rezervat, namenjen rekreaciji, sprostitvi ter spoznavanju naravne dediščine.V Lisjakovi strugi je kar nekaj zaščitenih drevesnih vrst, na primer črni topol (Populus nigra L.) in bela vrba (Salix alba). Bogastva naravnih danosti se veselita staro in mlado. Predšolski in šolajoči se otroci v njej spoznavajo rastline in živali tega območja, še zlasti pestro in poučno je vsako leto ob svetovnem dnevu Zemlje 22. aprila. Tudi za rekreacijo je poskrbljeno, in sicer z igriščem za odbojko na mivki, baliniščem ter košarkarskim košem, družabnim prireditvam pa je – v epidemiološko normalnih časih – namenjen pokrit prostor, ki sprejme približno 150 ljudi. Pripravite lahko piknik in ribarite, saj je zraven ribiški dom RD Gornja Radgona.Nekoč je bila Lisjakova struga rokav reke Mure, iz te je tekel pri sedanjem stadionu na Tratah in nazaj v Muro na Meleh. V mrtvico ne priteka več reka Mura, ampak potok Hercegovščak, v sami strugi pa so tudi trije izviri. In od kod ime Lisjakova struga? V gozdu ob strugi je resda veliko lisic, toda predel je ime dobil po družini, ki je nekoč živela nad njo in so ji po domače rekli Lisjakovi. Čeprav niso nikoli bili njeni lastniki, so jo ljudje poimenovali po njihovem vzdevku – torej Lisjakova struga. In tako je ostalo do današnjih dni.Je primer zglednega varovanja okolja, tudi po zaslugi razvojne agencije Pora Gornja Radgona, ki je s projektom Trajnostna raba naravnih virov pred leti ozaveščala prebivalce o ohranjanju naravnega okolja. Predavanja po krajevnih skupnostih so bila namenjena gospodinjstvom, lastnikom individualnih hiš in kmetijskih gospodarstev, lovcem, ribičem, mladini, podjetnikom. Pred tremi leti so na območju naravnega rezervata uredili tudi sprehajalne poti s 13 počivališči, ob njih so postavljene izobraževalne table o okolju in pokrajini ob Muri.Povezuje se s Športnim prostorom Trate in radgonskim mestnim parkom ter mestnim središčem.