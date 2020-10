Varnost: kaj pa Floki?

Med vožnjo z avtomobilom je treba poskrbeti tudi za varnost naših štirinožnih prijateljev, saj je vožnja psa brez dodatne zaščite ali v naročju sopotnika zelo nevarna stvar. Pri tem ni odveč omeniti, da se nepravilen prevoz domačih živali kaznuje z globo v višini 40 evrov.



Psa lahko v avtu prevažamo v prtljažniku z varnostno mrežo, ki ga ločuje od drugih potnikov, v potovalnem pasjem boksu, ki ga položimo in pritrdimo v prtljažnik ali pa na zadnjo klop, lahko pa ga pripnemo tudi z varnostnim pasom s posebno oprsnico. A vsi pasovi niso optimalni za pse, še posebno tisti, ki se ne zategujejo sami in puščajo žival na preveč sproščenem »povodcu«. V primeru trčenja ali močnega zaviranja pa je še kako pomembno, da je varnostni pas ves čas napet, saj se bodo sile pojemka enakomerno razporedile po oprsnici, pes pa ne bo poletel naprej.



Na to je mislil tudi kanadski inovator Reid Anderson, ki je razvil varnostni pas Car Companion za ljubljenčke, s katerim povežemo zaklep v avtomobilu in pasjo oprsnico. Pas je nato ves čas primerno zategnjen, v primeru trka pa se blokira in prepreči, da bi žival metalo po kabini. Reid je sredstva za zagon proizvodnje zbiral na kickstarterju, a mu ni uspelo zbrati dovolj denarja. Verjetno tudi zato, ker je na trgu že več podobnih priprav.