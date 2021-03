Varni spletni nakupi

Aplikacija NLB Pay se na androidnem telefonu uporabi tudi za plačilo v fizični trgovini.

Prek spleta redno nakupuje že 75 odstotkov Slovencev. In če se držimo enostavnega pravila, da ne nakupujemo v čudnih spletnih trgovinah (tudi na ulici ne bi kartice zaupali kar komur koli, kajne?), in pri tem uporabljamo dodatno zaščito, so spletni nakupi lahko popolnoma varni.Na ravni Evropske unije je bila sprejeta direktiva EU o plačilnih storitvah (PSD2), ki uvaja strožje zahteve za potrjevanje spletnih plačil in poskrbi za dodatno zaščito potrošnika pred goljufijami. Za povprečnega uporabnika je eden od glavnih elementov direktive močna (dvojna) avtentikacija imetnikov kartic, pri kateri uporabnik običajno prek pametnega telefona potrdi spletno plačilo.Pri tem uporabniku nakupe zelo olajšajo mobilne denarnice oziroma aplikacije, kot je NLB Pay. V spletni trgovini izberemo izdelek, vnesemo podatke za dostavo in vpišemo številko kartice. Spletno plačilo nato potrdimo v mobilni denarnici NLB Pay: na zaslonu telefona se bo prikazalo obvestilo, da moramo potrditi spletno plačilo; najprej vnesemo geslo za vstop v mobilno denarnico ali se identificiramo s prstnim odtisom ali obrazom; nato pregledamo podatke o plačilu in nakup potrdimo ali zavrnemo.NLB Pay ni le orodje za potrjevanje plačil, ampak zelo priročna mobilna denarnica, s katero lahko uporabnik kartici, vneseni v mobilno denarnico, začasno onemogoči plačila v tujini, prek spleta, dvig gotovine na bankomatu ali pa jo zaklene. Plačilo lahko znova omogoči, ko ga spet potrebuje.