Varna kužkošara

Predpisi, ki urejajo način prevoza hišnih ljubljenčkov v avtomobilih, določajo, da mora biti hišna žival med prevozom zavarovana pred izpadom ali pobegom s prevoznega sredstva ter zaščitena pred vročino, sončno pripeko, mrazom in padavinami.

Strokovnjaki med ustrezne in varne načine transporta psov, ki jih je pri nas že skoraj četrt milijona, prištevajo kovinske transportne bokse, pripenjanje z oprsnico in uporabo posebnih prevlek, ki zaprejo prostor med sprednjima sedežema. Druge oblike prevoza kosmatincev so neustrezne, pri čemer je nesprejemljivo, da se pes med vožnjo prosto giblje po avtomobilu, nezavarovan sedi na sprednjem sedežu ali pa kar leži na polici nad prtljažnim delom vozila.

Pri kanadskem startupu Wuffguard so zato razvili posebno varnostno košaro oziroma sedišče za pse, ki se prevažajo na sovoznikovem sedežu ali na zadnji klopi. Košara wuffguard je namenjena za manjše in srednje velike pse, prenesla pa naj bi skoraj tono naletne sile. Namestitev je enostavna, materiali pa vodoodporni in pralni. Za wuffguard pobirajo naročila na platformi za množično financiranje indiegogo, paketi stanejo od 83 do 158 evrov, odvisno od dodatne opreme, pošiljajo pa jih po vsem svetu.