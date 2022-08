Varčujmo z vodo

V letošnjem sušnem poletju se na različnih delih Slovenije soočajo s pomanjkanjem ene od za življenje najpomembnejših dobrin – vode. A ne le, kadar grozi pomanjkanje, v vsakem primeru bi morali z njo varčevati. Ne samo, ker bi tako zmanjšali zneske na položnici, temveč tudi, ker bi s tem koristili okolju.

Sadje in zelenjavo namesto pod tekočo vodo perite v posodi, z nabrano vodo pa zalijte vrt. FOTO: Kokoroyuki, Getty Images

Ko si umivamo zobe

Ste vedeli, da je poraba vode med ročnim pomivanjem posode kar za 80 odstotkov višja v primerjavi s strojnim? Seveda to drži le, če pomivalni stroj vključite šele, ko je povsem napolnjen. Če je treba pomiti nekaj krožnikov in skodelic, jih je bolj ekonomično pomivati ročno. Med prhanjem porabimo za polovico manj vode kot med kopanjem, in še tole: če bi se vsak dan namesto devet prhali sedem minut, bi je na leto prihranili 41 tisoč litrov. Od mladih nog poslušamo, naj voda teče samo tedaj, ko jo potrebujemo. Med umivanjem zob je iz pipe izteče 19 litrov, zato jo med ščetkanjem zapirajte ali, še bolje, uporabljajte lonček. Prav tako ne čakajte, da ko ste žejni, iz pipe priteče hladna. V ta namen naj bo vrč z vodo vedno v hladilniku in hladna pijača bo vselej pri roki.

Iz kotlička in pip kaplja

S splakovanjem straniščne školjke zgolj po mali in veliki potrebi se prihrani znatne količine vode; vanjo ne mečite smeti, ostankov hrane in drugih odpadkov, ki jih je treba splakovati. S tem bo na položnici znesek nižji, izognili pa se boste tudi zamašenemu odtoku. Skrbite, da bo kotliček dobro deloval, torej ne bo puščal. Če opazite, da iz njega izteka ali kaplja voda, napako odpravite.

Skrbite, da bo kotliček brezhibno deloval. FOTO: Estanis Banuelos, Getty Images

Poskrbite za brezhibno delujoče pipe, kar pomeni, da jih, če iz njih kaplja, popravite ali zamenjajte. Kadar iz pipe voda kaplja s hitrostjo kapljica na sekundo, se je na leto izgubi 6000 litrov.

Prihranek vode zagotavljajo tudi tako imenovani perlatorji oziroma omejevalniki vode. Ti curek, ki priteče iz pipe, razpršijo, učinek je zato mehkejši, hkrati se zmanjša poraba. Omejevalniki so cenovno dostopni, njihova namestitev je enostavna, prihranek vode pa na letni ravni zagotovo opazen.

Ujemite deževnico ter z njo zalivajte vrt. FOTO: Schulzie, Getty Images

Sadja in zelenjave ne izpirajte pod curkom, temveč z vodo napolnite posodo in ju operite v njej. To omogoča varčevanje na dva načina: iz pipe bo izteklo manj vode, z uporabljeno pa lahko zalijete okrasni ali zelenjavni vrt.