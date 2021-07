Varčna družinska hiša po japonsko

Lahka lesena gradnja in zračno oblikovani interier sta sicer značilnost tradicionalnega japonskega stavbarstva, a na podeželju in v predmestjih te dežele videvamo mnoge novejše stanovanjske hiše z armiranobetonsko konstrukcijo, ki se po načinu gradnje ne razlikujejo od tistih v urbanih središčih, četudi jih obdajata narava in spokojno okolje.Več na deloindom.si.