Vandranje po Mecseku

Poleti bo na Madžarskem potekalo že osmo večdnevno množično trekanje Vándortúra, ki ga organizira znani švedski proizvajalec pohodniških oblačil in opreme Fjällräven. Tokrat bodo avanturisti pohajkovali po hribovju Mecsek na jugu Madžarske, severno od mesta Pécs, pri čemer bodo od 28. do 31. avgusta prehodili 74 kilometrov, nosili svojo opremo in prenočevali na prostem v šotorih.

Kakor je povedala organizatorka Fjällrävnove Vándortúre in vodja trženja pri družbi Fenix Outdoor, ki zastopa švedsko firmo, Sanela Krisat, bodo startali v Váralji v severovzhodnem delu Mecseka, šli skozi dolino Óbánya, se povzpeli na Zengő, najvišji vrh Mecseka, in nadaljevali proti zahodu hribovja.