Valentinova blazina

Naredimo jih enako kot blazine, le manj materiala potrebujemo. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Za obesek trši material Medtem ko bo za okrasne blazine najboljša izbira mehkejše blago, denimo flis, kratko- ali dolgodlako umetno krzno, tudi žamet, pa za obeske in okraske raje izberemo trši material, denimo tanjši filc, platno, tudi volnene mešanice, paziti je treba le, da ne bo pretrd, saj ga bo težko šivati.

Bliža se valentinovo, praznik zaljubljencev, ki je zelo priljubljen v angleško govorečih deželah, a vse bolj tudi pri nas. Mnogi nad njim vztrajno vihajo nos, češ da to ni naš praznik in je treba ljubezen praznovati vsak dan, ne le enkrat na leto. Oboje drži, hkrati pa ne bo prav nič narobe, če si turobne zimske dneve polepšamo z izdelavo kakšne malenkosti, ki jo na valentinovo podarimo ljubljeni osebi.Ne le partnerju, pozornosti bodo veseli tudi starši, otroci, prijatelji, prijazna soseda, ki zaliva rože, ko smo na dopustu, prodajalka, ki nas vedno pozdravi z nasmehom, ali poštar, ki nam je med pandemijo redno prinašal spletne nakupe. Ker je valentinovo v znamenju rdeče barve in src, oboje združimo in izdelamo enostavno, a ljubko okrasno blazino, ki je v manjši izvedbi lahko obesek za ključe, okrasek za na steno ali blazinica za bucike.Potrebujemo dovolj velik list papirja, svinčnik, škarje, blago (kot rečeno, za valetinovo bo najbolje rdeče, seveda pa ne bo nič narobe, če izberemo drugo barvo) in sukanec v enaki barvi, polnilo, šivanko ali šivalni stroj. Na list papirja narišemo polovico srca, za blazino naj bo večje, za obesek manjše, in ga izrežemo. Blago po navpičnici prepognemo in nanj položimo polovico srca. Ravna črta naj bo poravnana s pregibom. Obliko zdaj obrišemo na blago, a ne povsem ob črti, saj je treba prišteti centimeter ali dva za šive.Postopek ponovimo na novem kosu blaga. Srci razpremo in položimo drugo na drugo tako, da se stikata s »pravima« stranema. Naokoli in naokoli zašijemo, pustimo le približno deset centimetrov veliko odprtino, skozi katero bomo blazino obrnili in jo napolnili. Polnila natlačimo po želji, več ko ga bo, bolj bo blazina debela in mehka. Ko smo zadovoljni z debelino, zašijemo še odprtino, ki je ostala. To naredimo s tako imenovanim nevidnim ali skritim šivom, kar drugače kot ročno ne bo šlo. Najprej oba robova odprtine spodvihamo in zalikamo.Šivanko potegnemo izpod enega od robov na drugo stran ter jo zapičimo v rob. Zajamemo nekaj blaga in naredimo kratek šiv, nato potegnemo za nit in del, ki smo ga zašili, se bo zaprl. Nadaljujemo, dokler ne pridemo do konca odprtine, nit še zadnjič zategnemo in zavozlamo, da se šiv ne odpre. Da bo nevidni šiv čim manj viden, uporabimo nit, ki je po barvi čim bolj podobna barvi blaga.