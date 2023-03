V znamenju luksuza (FOTO)

BMW je nedavno tudi pri nas predstavil svoja nova paradna konja: admiralsko ladjo serije 7 in poveljniškega terenca X7, pri čemer smo imeli novinarji priložnost popeljati se z najhujšima izvedenkama, in sicer s popolnoma električnim BMW i7 xdrive 60 in z razgretim bencinskim BMW X7 M60i xdrive. Novi sedmici sta res nekaj posebnega: na prvem mestu je luksuz, ki se kaže v izbranih materialih, odličnih sedežih, infozabavni enoti, vsesplošnem udobju pa tudi v zunanjem videzu avtomobilov, da o njihovi moči in zmogljivostih niti ne govorimo.

Admiralska ladja

Če pogledamo limuzinsko serijo 7, je v primerjavi s prejšnjo generacijo še nekoliko zrasla, tako da je prostora na pretek, še posebno na zadnjih sedežih, kjer si lahko omislimo pravo pravcato ležišče: potnik, ki sedi za sovoznikom, lahko prednji sedež z ukazom na dotikabilnem zaslončku v svojih vratih potisne naprej, njegov sedež pa se prelevi v udoben fotelj s podporo za noge. Petične stranke imajo na voljo tudi možnost nakupa velikega zaslona, ki se spusti izpod stropa in na katerem lahko gledajo filme z Netflixa in drugih pretočnih platform. Poskrbljeno je za vrhunsko ozvočenje, saj se v avtu skriva kup zvočnikov znanega proizvajalca hifi opreme Bowers & Wilkins. Aja, vrata se odslej odpirajo sama ...

Glomazni X7 M60i xdrive ima prekrasen zvok osemvaljnika.

V i7 je zadaj prava postelja z velikim zaslonom.

A čeprav je v sedmici na prvem mestu udobje na zadnjih sedežih, niti vozniku ni prav hudo. Udobja ne manjka, avto je naphan z najsodobnejšimi asistenčnimi in varnostnimi sistemi, ki vozniku olajšajo vožnjo. Pa niti motorizacija ni od muh. Kupec lahko izbira med blagohibridnim dizlom 740d xdrive z 220 kW (299 KM) največje moči, bencinskima priključnima hibridoma 750e xdrive s 360 kW (489 KM) in 760e s 420 kW (571 KM) ter popolnoma električnim modelom i7 xdrive60 s 400 kW (544 KM) največje moči; slednji se hvali z uradnim dosegom od 590 do 625 kilometrov. Kaj pa cene? Za dizla, po katerem je pri nas največ povpraševanja, se začno pri 116.700 evrih, za bencinarja je treba odšteti dobrih deset oziroma trideset tisočakov več, električar pa v osnovni izvedbi stane 139.900 evrov.

Poveljniški terenec

Tudi prenovljeni X7 je strašen stroj, ki ponuja višji položaj za volanom in občutek vsemogočnosti. Na voljo je tudi s tretjo vrsto sedežev, ki se podirajo s pomočjo elektrike. Na izbiro so trije motorji z blagohibridno tehnologijo in s štirikolesnim pogonom.

Na prvem mestu je udobje, a tudi vozne zmogljivosti so vrhunske.

Za dizelski šestvaljnik X7 xdrive 40d z 259 kW (352 KM) največje moči je treba odšteti 107.000 evrov, potem je tu bencinski šestvaljnik X7 xdrive 40i z 280 kW (381 KM) za 108.700 evrov, na koncu pa še mogočni bencinski osemvaljnik X7 M60i xdrive s 390 kW (530 KM), za katerega bo treba odšteti najmanj 136.200 evrov. Ni malo, a tako je to pri največjih bavarcih.