V zamrzovalniku naj bo red

Z majhnimi zvijačami v zamrzovalniku pridobimo precej prostora.

Globoko zamrzovanje je preizkušena in praktična metoda konzerviranja svežih živil in že pripravljenih jedi. V zamrzovalnik spravljamo zelenjavo z vrta, meso, ki ga v večjih količinah kupimo pri kmetu, nekaj surovega, nekaj predelamo, na primer skuhamo golaž ali omako. Tudi če vso hrano kupujemo, vključno s sadjem in zelenjavo, je dobro imeti vsaj majhen zamrzovalnik, v katerem lahko hranimo kupljeno vrečko graha, malin ali gozdnih sadežev in podobno.Velikost zamrzovalnika naj bo odvisna od naših prehrambnih navad, predvsem pa od tega, kolikšne zaloge kopičimo. Lahko imamo zamrzovalno omaro ali skrinjo ali pa kombinirano s hladilnikom. Če se odločimo za samostojni zamrzovalnik, večinoma izberemo omaro, ki je razdeljena na predale, živila pa lahko zložimo pregledno. Tu in tam še kdo ima tudi skrinjo, ki pa ni tako praktična, saj je v njej težje vzdrževati red.Ne glede na to, kakšen zamrzovalnik imamo, nam običajno v njem zmanjkuje prostora. Z dobro organizacijo pa je mogoče tudi v dva ali tri predale spraviti ogromno živil.Raba prostora je najmanj potratna, če jih zapakiramo v plastične vrečke in oblikujemo enakomerne pakete, ki jih drugega vrh drugega zlagamo v predale. Nekatera živila, zlasti kuhana, je bolje spraviti v zaprte posode, plastične ali steklene, vendar te zavzamejo več prostora. Najbolje je, da so posode štirioglate, naj bodo enake ali iz iste serije, da se lepo prilagajo druga zraven druge in med njimi ne ostaja prazen prostor.Sicer pa lahko tudi kuhane jedi, na primer golaž ali omake, nadevamo v plastične vrečke, dobro zapremo in poravnamo ter previdno zložimo v skrinjo. Za živila, ki jih iz embalaže jemljemo sproti, na primer peteršilj, grah, sadje in podobno, je zelo praktična uporaba vrečk z zadrgo. Vrečko odpremo, stresemo ven potrebno količino zelenjave in ponovno zapremo, pri tem pa pazimo, da čim bolj iztisnemo zrak.Pomembno je tudi, da živila zlagamo tako, da jih lahko kar najhitreje vzamemo iz zamrzovalnika in tako po nepotrebnem ne razmetavamo z energijo. V enem predalu denimo hranimo zelenjavo, v drugem meso, v tretjem sadje, v četrtem preostala živila. Poleg tega vedno pazimo, da porabljamo živila po vrstnem redu tako, kot smo jih zamrzovali, najprej starejša. Zato na vsako vrečko ali posodo napišemo, kdaj smo jo postavili v zamrzovalnik.