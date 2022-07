V vodi lahko uživa

Poletne temperature so udarile z vso silo, le kdo si ne želi osvežitve v vodi! Psi niso pri tem nobena izjema, večina jih obožuje morja, reke in jezera: nekateri celo pogumno zaplavajo v globine, nekateri si radi zgolj namočijo tačke in ohladijo trebuh, spet tretji pa se vodi ne bi niti približali.

V vodo prvi vstopi gospodar.

Poskrbimo za varnost, sploh pri tistih pasmah, ki imajo lahko več težav pri plavanju. FOTO: Irina Meščerjakova, Getty Images

Začnimo z bazenčkom

Žal nikoli ne moremo z gotovostjo napovedati, v katero skupino spada naš štirinožni prijatelj, zato se moramo ugotavljanja lotiti preudarno in postopoma, da mu ne bi vcepili nepotrebnega strahu in pokvarili veselja. Slaba izkušnja ga lahko namreč za vedno odvrne od čofotanja in plavanja, zato lahko prvi preizkus opravimo kar doma. Denimo, napolnimo mu bazenček in opazujemo, ali ga bo zamikal vstop ali bo vanj zgolj pomočil tačko. Morda pa bo iz njega hotel le piti! Lahko ga spodbudimo z igračkami, ki naj nam jih potem prinese; če se bo na bazen privadil, bodo dolgi, vroči dnevi zanj vse prej kot pasji, obenem pa je veliko več možnosti, da ga zamika tudi večja vodna površina.

Glavno vodilo naj bo pozitivna spodbuda. FOTO: Chalabala, Getty Images

Pri tem je treba upoštevati tudi pasmo – težave imajo lahko psi s kratkimi tačkami, težkim telesom in dlako, ki vpije veliko vode, zaradi česar jih vleče na dno. Angleški buldog, francoski buldog, valižanski ovčar, jazbečar, bulterier, čov čov, šicu, pekinezer, mops ali baset niso rojeni plavalci, zato je zanje priporočljiva uporaba plavalnega ali rešilnega jopiča, tega pa uporabimo tudi pri ljubljencih drugih pasem, če nismo prepričani o plavalnih sposobnostih, če morda s psom plujemo do globin, če je star in bolehen. Začetni koraki oziroma zaveslaji so ključni pri vsakem psu, vodna zabava pa naj se vedno začne z igro. Za začetek zadostuje, da se ob vodi zgolj sprehajamo, ne pozabimo, tudi na kopališču mora biti pes odgovorno na povodcu! Ko se odločimo za velik korak, naj bo naše vodilo spodbuda: tudi sami moramo kazati navdušenje nad vodo, v katero stopimo prvi, in psa brez prisile povabimo v svojo bližino, lahko tudi z igračo, prigrizki, morda pa se bo raje zapodil med valove, če bo ob njem pasji prijatelj. Če je še mladiček, je previdnost še toliko pomembnejša, sploh ko prvič zaplava, mu vsaj na začetku ponudimo malce opore.

Privajamo ga postopoma, nikoli s prisilo.

Morda bo vodo vzljubil takoj, morda pa mu nikoli ne bo dišala, naloga vestnega gospodarja pa je, da svojemu najboljšemu prijatelju prisluhne in izkaže razumevanje. A s potrpljenjem in dobro voljo ter zadostno previdnostjo je pred nami skoraj zanesljivo prijetno poletje, v katerem bo užival tudi naš kuža.