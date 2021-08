V vinogradih tudi roboti

Danes je tudi trgatev grozdja lahko mehanizirana. New Holland izdeluje kombajn za grozdje NH Braud 9090 L. Kadar ni trgatve, se mu lahko prigradi druge delovne priključke, tako da se ga lahko uporablja vso sezono. Ima 129 kW (175 KM), na nagibu pa se tudi izravnava.

Italijanski Caron je lani vinogradnikom ponudil nov model AR 670 EVO4 z vgrajenim pršilnikom. Kabina zglobnega traktorja transporterja je kategorije 4, kar pomeni, da varuje uporabnika pred pesticidi. Rezervoar za pršilnik ima lahko od 1000 do 2500 litrov prostornine. Traktor ima nizko težišče in je zelo stabilen. Vgrajen ima motor Lombardini s 36,6 kW (50 KM) moči in 16 +8 menjalnikom. Seveda lahko uporablja tudi druge priključke. Fotografije: Tomaž Poje

Eden najbolj atraktivnih strojev na prireditvi je bil vinogradniški robot Bakus, ki ga proizvaja francoski Vitibot. Je električne izvedbe, ima baterijo z močjo 80 kWh. Razvije hitrost do 6 km/h, dela pa lahko do 12 ur. Ima lahko pasivna ali električna orodja (delovne priključke). Za avtonomno vožnjo skrbita GPS-sistem in 3D-kamere. Na prireditvi je Bakus delal s priključki za vrstno obdelavo trte. V Italiji se za avtonomnega robota zanimajo vinogradniki, ki imajo več kot 30 ha vinogradov. Bakus je tudi vzdevek Dioniza, boga vina.

Na vinogradniškem posestvu Conte Collalto di Susegana, kjer na 150 hektarih vinogradov pridelajo približno 850.000 litrov vina, se je v dveh dneh zbralo več kot dva tisoč obiskovalcev.Med vinogradniškimi stroji so večino predstavljali italijanski, saj je Italija pomembna proizvajalka kmetijske in tudi vinogradniške tehnike. Nekaj slovenskega pridiha je doprinesel pršilnik za ciljno nanašanje škropiva, ki uporablja dve LIDAR laserski kameri za lasersko skeniranje vegetacije. Nastal je v okviru projekta Interreg Central Europe Transfarm 4.0, v katerem sodelujejo tudi raziskovalci z Univerze v Mariboru.Prikazani vinogradniški stroji predstavljajo novosti na področju avtomatizacije, elektrifikacije, vinogradništva 4.0 in robotike. Tehnične rešitve pa predstavljajo vedno bolj tehnološko in inovativno trajnostno tehnologijo za delo v vinogradu. Seveda ti priključki potrebujejo za vleko in pogon tudi traktorje, ki pa jih bodo počasi nadomestili avtonomni roboti.