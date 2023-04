V vasici Obrh imajo destilarno in čokoladnico

Ob glavni cesti med Žužemberkom in Črnomljem je vasica Obrh, kjer je družina Kenda pred več kot 30 leti kupila staro destilarno in ustanovila podjetje, ki se je ukvarjalo s trgovanjem, predelavo in odkupom zdravilnih zelišč. »Naša podjetniška pot se je začela s prevozništvom, s katerim sva se z očetom Jožetom začela ukvarjati že v času Jugoslavije in še danes ostaja del moje podjetniške poti,« pove Samo Kenda, direktor Berryshke. Njihovo leta 1990 ustanovljeno družinsko podjetje se je sprva ukvarjalo z destilacijo eteričnih olj, predvsem iz brinovih jagod. »Leta 2011 je padla odločitev, da začnemo proizvodnjo alkoholnih pijač in čokolad, ki se danes združujejo pod imenom Berryshka.«

Ime podjetja je sestavljenka iz angleške besede »berry«, ki pomeni jagoda (v ponudbi imajo več izdelkov iz različnih vrst jagod). »Drugi del besede predstavlja skupek črk »shka«, ki je nekakšna izpeljanka iz besede škaf; včasih so nabirali brinove jagode v škafe in se nam je ta izpeljanka zdela smiselna – pa še dobro se sliši. Beseda je zapisana po tuje, ker je naš cilj osvojiti tudi tuji trg,« pravi Kenda, ki ne skriva smelih načrtov za prihodnost: postati eden vodilnih proizvajalcev izdelkov visoke kakovosti v segmentu alkoholnih pijač in čokolade in s tem potrošniku sporočiti, da je pomembno, kakšno kakovost izdelkov uporablja. Prav tako želijo Slovenijo postaviti na zemljevid proizvajalk viskija.

Med izdelki, ki so na prodaj tudi v njihovi spletni trgovini, je največ povpraševanja po džinu. K temu prispeva velika popularnost džin tonika v zadnjih letih. Njihov džin je poseben tudi zato, ker so prvi proizvajalec te pijače v Sloveniji.

Za čokoladni del posla skrbi Samova sestra Zdenka. »Če načnete čokolado, na kateri se je po vrhu naredila bela plast, se ne ustrašite. Ni pokvarjena, izločilo se je kakavovo maslo, ker ni bila hranjena na pravi temperaturi. Ne hranite je v hladilniku ali na prevročih mestih, temveč na sobni temperaturi – med 18 in 20 °C.«