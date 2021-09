V tretje gre rado

Porodne težave

7,6-palčni pregibni zaslon je res velikanski za telefon.

Ko vse zadiha

Notranja selfie kamera je skrita pod zaslonom.

Silno drobovje

Telefon je zdaj odporen proti vodi, ne pa tudi prahu.

Znana fotosekcija

Nadgrajen 120-herčni zunanji amoled zaslon.

Primerjava povečav kamere: 0,5x, 1x, 2x, 4x

Kaj pa baterija?

Novi fold ima še izboljšan pregibni mehanizem.

Tehnologija za globlje žepe

Prodaja raste

Samsung je v letu 2020 prodal okoli dva milijona telefonov s prepogljivim zaslonom (sem je vštet tudi foldov mlajši brat Z flip), v prvi polovici letošnjega leta pa 2,3 milijona. Po ocenah strokovnjakov naj bi prodajne številke do konca leta 2021 presegle 5,2 milijona kosov. To je sicer majhen delček celotne globalne prodaje pametnih telefonov, ki naj bi letos dosegla številko 1,35 milijarde, a za tako eksotičen (in drag) izdelek to ni zanemarljiva količina.

Idealen format za prebiranje Novic

Slikanje z glavno trooko kamero

Še eden od načinov uporabe

Samsung je februarja 2019 na mednarodnem mobilnem kongresu MWC v Barceloni v slogu pokojnega velešefa Applapredstavil še eno stvar. In priznati je treba, res je bila huda stvar: galaxy fold, telefon s prepogljivim zaslonom. Samsung je tedaj pokazal, da ne izdeluje le vrhunskih, a standardnih pametnih telefonov, ampak da ima tudi "jajca". Takšnega dotlej res še ni bilo.A potem se je začelo zapletati. Preizkuševalci in tehnološki novinarji z vseh koncev sveta so začeli poročati o težavah z zaslonom (eden od razlogov je bil precej banalen: nekateri so odstranili zaščitno folijo z glavnega zaslona, ki pa ni bila le zaščitna, ampak je poskrbela tudi za večjo trdnost oziroma odpornost zaslona) in Samsung je za nedoločen čas odložil uradni izid folda.Marsikdo se je že spraševal, ali se bodo veliki šefi odločili za popoln umik telefona kot v primeru vnetljivega nota 7, a jeseni je bil fold končno v prodaji. Naslednje leto mu je sledil izboljšani Z fold 2 5G, letos poleti pa Z fold 3 5G.Galaxy Z fold 3 5G je kar konkreten telefon. Tehta 271 gramov, zložen meri 158,2 x 67,1 x 14,4–16 milimetrov, razprt pa 158,2 x 128,1 x 6,4 mm. A dejansko to niti ni toliko v primerjavi z velikim galaxyjem S21 ultra, ki je le 50 gramov lažji od njega. To je telefon, ki ga zlepa ne bomo pomotoma pustili v kakšnem žepu. A ko ga zaprtega držimo v roki, niti ni tako masiven, saj lahko marsikaj postorimo z eno roko, če imamo malce daljše prste.Ko pa ga razpremo, šele zaživi v vsej svoji širini. Če so ikonice na sprednjem zaslonu bolj majhne, da o virtualni tipkovnici ne izgubljam besed, pa tukaj vse zadiha s polnimi pljuči. V eno vrsto lahko namečemo do šest aplikacij, prebiranje spletnih strani je veliko enostavnejše, na splošno je vse preglednejše. Edino fotografiranje je hecno s tako velikim zaslonom; lažje je, če fotografiramo z zaprtim telefonom in si prizor ogledamo na manjšem zunanjem zaslonu, telefon pa lahko spet držimo z eno roko.Korejci so v telefon vtaknili trenutno še najmočnejši Qualcommov osemjedrni procesor snapdragon 888, kakršen tiktaka tudi v seriji S21 za ameriški in kitajski trg (v naše telefone je vgrajen malce slabotnejši Samsungov exynos 2100). K hitremu delovanju pripomore zajetnih 12 GB delovnega pomnilnika in 256 GB shrambe; spominskih kartic ne sprejema. Tudi reža za sim kartice je le ena, če pa uporabljamo dve telefonski številki, pa si lahko omislimo elektronsko esim "kartico".Za super gladko premikanje in močne barve ter kontraste poskrbi 7,3-palčni amoled zaslon s prilagodljivim osveževanjem slike do 120 Hz. Zaslon daje dober občutek, saj je, kljub temu da ni skrit za steklom, dovolj kompakten, da se človeku ne zdi, da bi se udiral. Ločljivost sicer ni 4K, a 1768 krat 2208 točk je več kot dovolj za ostro sliko, sam zaslon pa se pohvali tudi z odlično svetilnostjo, s čimer ga lahko uporabljam tudi pod močnim soncem. Zunanji zaslon je obdržal isto dolžino diagonale – 6,2 palca –, a je po novem mičkeno, ampak res mičkeno širši. A po novem ima tudi on 120-herčno osveževanje slike, kar je zelo dobrodošlo pri telefonu za 1800 evrov.Fotografsko galaxy Z fold 3 5G ne prinaša nič kaj novega: kamere so še vedno tri – glavna širokokotna, ultra širokokotna in telefoto z dvakratnim optičnim zumom (in desetkratnim digitalnim) – in vsaka ima po 12 milijonov slikovnih točk. Na zunanji strani je selfie kamera z 10 MP, na notranji pa ... Hej, kje pa je kamera na glavnem zaslonu? Na prvi pogled je ni, a če pogledaš pobliže na zgornjem desnem robu zaslona, zagledaš pikice, ki označujejo, kje se skriva.Da, kamera s štirimi megapiksli je skrita pod zaslonom. Kako jim je to uspelo, je malce prezapleteno za moje možgane, a stvar deluje. Res pa je, da selfieji, narejeni s to kamero, niso ravno vrhunski; bolje jih je delati s prednjo kamero ali pa kar z glavno, hrbtno kamero (v aplikaciji za slikanje je treba le pritisniti na ikonico v desnem zgornjem kotu in prižgal se bo zunanji zaslon, kot sprožilec pa bosta služili tipki za glasnost.Na splošno so fotografije, posnete z glavno trooko kamero, odlične, seveda pa se ne morejo primerjati z najnovejšo optiko in senzorji, s kakršnimi se ponašata galaxy S21 ultra ali pa huawei P40 pro. Tudi video ni od muh, pri čemer znata širokokotna in ultra širokokotna kamera snemati v ultra visoki ločljivosti 4K 60 fps, prednja selfie kamera pa 4K 30 fps.Nekje je bilo treba sprejeti kak kompromis. Baterija v novem Z foldu 3 je celo malce manjša kot pri Z foldu 2, in sicer ima kapaciteti 4400 mAh. V bistvu sta dve: ena ima 2280 mAh, druga pa 2120. To je dovolj za celodnevno uporabo, a pozor: daljša uporaba večjega zaslona in strojno zahtevne aplikacije bodo hitro praznile baterijo.Tudi polnjenje ni raketno hitro: baterija se polni z močjo 25 W, kar je v primerjavi s kitajsko konkurenco že kar smešno počasi. V praksi to pomeni, da se bo v pol ure napolnila za 33 odstotkov, do konca pa bo trajalo uro in tri četrt. Z fold 3 obvlada brezžično polnjenje s 11 W, pozna pa tudi povratno brezžično polnjenje s 4,5 W. Aja, napajalnik je treba dokupiti, saj je v ekoškatli le kabel usb c.Tole je presneto eksotičen in vpadljiv telefon. Za klasična opravila, kot so prebiranje sporočil, elektronske pošte, telefoniranje ali fotografiranje, nam ga sploh ni treba razpreti; to storimo tedaj, ko imamo na razpolago obe roki in ko počnemo kaj konkretnejšega, kot so pisanje daljših sporočil, brskanje po internetu, igranje igric ali gledanje filmov. tedaj ga bomo dali ven, ga razprli in se lotili dela.Opazil pa sem, da je e-maile, denimo, lažje pisati s palcema, ko telefon držimo v roki, kakor pa z več prsti, saj je tipkovnica tudi v razprti in razširjeni podobi premajhna za hitro večprstno tipkanje. A na koncu lahko le rečem: za 1799 evrov dobimo odličen in tehnološko napreden telefon, ki bo pritegnil marsikateri pogled.