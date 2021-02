V Slovenijo prihaja La Doctora

Aprila napovedujejo uresničitev razstavnega projekta o življenju in delu dr. Branislave Sušnik v Paragvaju. Foto: arhiv SEM

Z afriškimi predmeti bo muzej sodeloval na razstavi v Avstriji.

Za veliko noč bo ob 300-letnici predstavljen Škofjeloški pasijon.

Prireditve bodo prispevale k poglabljanju védenj, razumevanju in promociji etnološke dediščine in muzejskih zbirk z vidika povezovanja preteklega s sedanjim, soočanj s sestavinami kulturne dediščine in ozaveščanja o njenem pomenu za oblikovanje identitet, kulturnih krajin, za medkulturni dialog in družbeno kohezijo,« sporočajo iz Slovenskega etnografskega muzeja (SEM).V okviru projekta Slovenije kot evropske gastronomske regije 2021 bo SEM pripravil cikel manjših razstav: januarja in februarja Slovenske penine (v sodelovanju z Biotehniškim izobraževalnim centrom), jeseni Kulinarične zgodbe SEM – Miza od prehranjevanja do mnogoterih sporočil, prav tako jeseni pa bodo pripravili razstavo poprtnikov, lecta in malih kruhkov.Aprila napovedujejo uresničitev mednarodnega in medinstitucionalnega projekta La Doctora: Življenje in delo dr. Branislave Sušnik v Paragvaju, posvečenega slovenski znanstvenici, ki je raziskovala staroselska ljudstva Paragvaja. Z razstavo SEM razkriva in obravnava dosežke slovenske raziskovalke v svetu ter hkrati odpira vprašanja o manj poznanih in oddaljenih ljudstvih.Priložnostna razstava Vtisi po 30 letih – Spomini Slovenk in Slovencev v izseljenstvu na priznanje samostojne Slovenije, bo junija obudila spomine na čas osamosvajanja Slovenije med Slovenci na različnih koncih sveta.»Konec septembra bo osrednja razstava Ljudska umetnost med domom in svetom obravnavala simbolno govorico ljudske likovne umetnosti kot področje izražanja nacionalne identifikacije,« so še povedali v muzeju.Oktobra bo SEM pripravil razstavo z izborom najstarejših etnografskih predmetov in dokumentov, ki jih hrani, s katero se pridružuje zaznamovanju 200. obletnice ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, iz katerega so 102 leti pozneje izločili etnografske zbirke zaradi ustanovitve samostojnega Kraljevega etnografskega muzeja (1923).SEM je v okviru programa varstva nesnovne kulturne dediščine pripravil dve manjši razstavi: februarja ob slovenskem kulturnem prazniku Pustni orači Okič: Z oranjem do dobre letine, ob veliki noči pa bo Škofjeloški pasijon ob njegovi 300. obletnici predstavil kot enoto nesnovne kulturne dediščine, ki je vpisana na Unescovem reprezentativnem seznamu nesnovne kulturne dediščine človeštva.SEM v letu 2021 sodeluje v več mednarodnih projektih in povezavah z institucijami po Evropi in svetu. Predvidoma bo med drugim spomladi z izbranimi predmeti iz svoje afriške zbirke sodeloval na mednarodni razstavi v Avstriji, gostil pa bo tudi kitajske strokovnjake, restavratorje iz Muzeja cesarskih palač v Pekingu zaradi restavriranja okrasne kitajske stene iz Skuškove zbirke SEM.