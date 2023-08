V Škocjanskih jamah zadovoljni

V Parku Škocjanske jame bodo kljub omejevanju dnevnega števila obiskovalcev do konca leta našteli okrog 190.000 obiskovalcev; lani jih je bilo 158.000, v rekordnem letu 2019 pa 201.000. Škocjanske jame je v prvi polovici 2023. obiskalo več ljudi kot v enakem obdobju leta 2019, je povedal direktor parka Stojan Ščuka.

»Na končno število bo zagotovo vplivalo tudi to, da smo lani in seveda tudi letos omejili obisk na 1200 ljudi na dan,« je dodal in še, da omejitev vpliva zlasti na število obiskovalcev v juliju in avgustu, ko imajo vsak dan razprodane vse zmogljivosti. »Lahko rečemo, da dosegamo cilj, ki smo si ga zadali: da bomo zmanjšali število obiskovalcev v sezoni in obisk razvlekli na vse leto.« Poleg Slovencev je med obiskovalci Škocjanskih jam letos največ Poljakov, Čehov, Avstrijcev, Nemcev, Nizozemcev in Madžarov.

Vstopnice je mogoče kupiti prek spleta, kjer je natančno označeno, ob katerih urah si je še mogoče ogledati Škocjanske jame. »Dogaja se, da imamo že za dva dni vnaprej vse razprodano. Večina je veliko bolj zadovoljna s takim načinom prodaje, kot je veljal prej.«