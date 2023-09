V Radovljici bo to nedeljo po srednjeveško

V Radovljici bodo v nedeljo, 10. septembra, pripravili srečanje mest na Venerini poti, ob tem pa obiskovalcem predstavili ponudbo izdelkov na srednjeveški tržnici obrtnikov in rokodelcev iz vse Slovenije.

Tradicionalna tržnica ob praznovanju občinskega praznika – dogodek so dvakrat prestavili zaradi slabega vremena – v organizaciji Turističnega društva Radovljica in Občine Radovljica bo letos potekala že osemindvajsetič. Linhartov trg bodo med 10. in 19. uro napolnile stojnice, na katerih bo razstavljen in na prodaj pester izbor izdelkov znanih in priznanih rokodelcev, ki črpajo iz bogate zakladnice slovenskih obrti. Vodilo Turističnega društva Radovljica je, da so izdelki uporabni ali pa predstavljajo izviren okras. Na stojnicah se bodo obiskovalci lahko posladkali tudi s pecivom in prigrizki.

Dogajanje na Linhartovem trgu bo ves dan živahno. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v lokostrelstvu ter se zabavali ob uličnih predstavah, srednjeveških plesih in drugih zanimivih točkah. Med drugim bodo nastopili KD Igralska skupina Gašperja Lambergarja, pripravili bodo lokostrelski turnir z lokostrelci Gašperja Lambergarja in obiskovalci, viteško igro in ognjeni nastop, sodelovala pa bo še žonglerska skupina Čupakabra. Napovedujejo še grajsko plesno razvajanje v dveh delih s Šaleško gospodo.