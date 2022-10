V potresu je izgubila vse, kar je imela, nato pa si je zgradila hišo, ki jo občuduje ves svet (VIDEO)

Pogumna Vicki je svoje življenje zgradila iz pepela. V potresu v Christchurchu na Novi Zelandiji leta 2011 je namreč izgubila vse, kar je imela. Vicki je spakirala kovčke in odpotovala v Avstralijo, kjer si je zgradila popolnoma novo življenje, vključno z neverjetno majhno hišo na kolesih. Ta se nahaja na idilični permakulturni kmetiji v tropskem gozdu. Je čudovito zgrajena in oblikovana tako, da v popolnosti ustreza njenemu življenjskemu slogu. Vicki namreč živi po načelu minimalizma, zato je v hiši le najnujnejše, a to ji zadostuje. Po vsem, kar je doživela, ve, da za srečo ne potrebuješ veliko. »Najboljše od vsega je, da lahko spakiraš in greš, kamor hočeš,« še pravi Vicki.

Oglejte si video in nam v komentarjih zaupajte, ali bi lahko tudi vi živeli v takšni hiški.