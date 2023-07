V Poljanski dolini danes kuhajo po starem

V petek, 14. julija, ob 18. uri na dvorcu Visoko v Poljanski dolini pripravljajo kulturno-kulinarični večer, ki so ga poimenovali Visoški lonec. Kustosinja Loškega muzeja Biljana Ristič bo predstavila zbirke Kalanove rodbine, ki je na Visokem gospodarila od sredine 17. pa skoraj do konca 19. stoletja, ter Ivana in Franje Tavčar, ki sta na visoški domačiji gospodarila 45 let in sta pokopana v družinski grobnici nedaleč od dvorca.

Mojstrica Andreja Stržinar bo predstavila oblačilno dediščino škofjeloškega območja in doprinesla k poznavanju posebnosti preteklih načinov oblačenja. Izdelala je kostumsko podobo za Folklorno skupino Zala pod okriljem Turističnega društva Žirovski Vrh, ki bo s plesom pred dvorcem pričarala prav posebno vzdušje. Prikazali bodo stare gorenjske folklorne plese.

Visoški lonec bo za to priložnost pripravil hišni kuhar Janez Kržišnik.

Za zaključek bo sledil kulinarični del s predstavitvijo visoškega lonca, ki ga bo za to priložnost pripravil hišni kuhar Janez Kržišnik. Ta jed je ena izmed prazničnih, povzetih po kuharski knjigi Ta dobra stara kuha Pavla Hafnerja. Zanimivost je, da je gospodinja Ana pripravila tri enake lonce jedi, enega za družino, drugega za posle in tretjega za dninarje. Pripravljali so vsakdanji in praznični lonec, praznični je vseboval tudi meso. Gospodinja je lonec po štirih urah vzela iz peči, ga zavila v flanelo in dala v skrinjo s senom, kjer se je jed ohlajala in so okusi postali še boljši. Obiskovalci bodo jed lahko poskusili in se ob kulinariki še družili.