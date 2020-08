V petih korakih do čistih japonk

Mnogi si poletja ne predstavljajo brez japonk, ki so nedvomno najbolj priljubljena in razširjena obutev vročih dni. Umazanija, ki se kopiči na njih, pa kazi njihov videz, zato je dobro vedeti, kako jih očistiti ne glede na to, kakšne barve so in iz kakšnega materiala so izdelane. Prvi korak Pod tekočo mlačno vodo z njih sperite večjo umazanijo, kot sta blato in pesek. Nato jih osušite s papirnato brisačo. Drugi korak V posodici zmešajte eno žlico jedilne sode in eno žlico in pol detergenta za pranje perila, najboljše tekočega. Vzemite ščetko in z mešanico dobro natrite vso površino japonk. Začnite pri jermenčkih, nadaljujte na zgornji strani obutve in podplat pustite za konec. Tretji korak Mešanico na japonkah pustite vsaj 10 minut. Četrti korak Japonke splaknite pod toplo vodo z dodatkom nekaj kapljic detergenta za perilo. Peti korak Splaknite jih še s čisto vodo, jih obrišite s papirnato brisačo in pustite, da se v senci povsem posušijo. Zlasti belih japonk ne sušite na soncu, saj bi pod vplivom sončnih žarkov lahko porumenele.