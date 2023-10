V petek polnoletna, v soboto že poročena

Na obnovljenem gradu Dvor v Preddvoru se je odvila čarobna, in to kar dvojna grajska pravljica. V petkovem dopoldnevu, ki ga deževne kapljice niso pokvarile, sta si najprej obljubila večno zvestobo Marija in Fabio Božič iz Krnice v občini Gorje, nato pa so 50 let skupnega zakonskega življenja uradno pozlatili še Marijini starši, Francka in Štefan Trček iz Škofje Loke.

Dva tedna, tri pravnukinje

Ne le da je bila to prva poroka po obnovi gradu, ki je prej dolga leta žalostno propadal, po prihodu obeh nevest se je izkazalo, da to ni bilo čisto navadno dvojno slavje. Na grajsko dvorišče je nevesti v kočiji pripeljal grof Alfred Preddvorski in ju skozi špalir veselih svatov odpeljal do njunih ženinov. Mladoporočenca sta se pred nekaj leti spoznala prek spleta, zlatoporočenca pa prek oglasa v časopisu. Družina se je v tem času hitro povečala in Trčkova se ponašata s štirimi otroki, osmimi vnuki in tremi pravnukinjami. Vse tri so se rodile v 14 dneh letošnjega poletja, ena od njih celo neposredno po filmski reševalni akciji med poletnimi neurji, ko so nosečnico z močnimi popadki od poplavljenega doma v Hrastnici dvignili v helikopter in jo odpeljali v ljubljansko porodnišnico.

Kot v pravljici

»Ja, kar pestro imamo v naši družini, vse mogoče se nam dogaja. Sama sem se že trikrat zdravila za rakom, lani sem preživela infarkt, a vseeno gre vse tako lepo naprej,« nam je po obredu zaupala 68-letna zlatoporočenka Francka, ki je tako kot njen mož tako rekoč vso delovno dobo oddelala v Gorenjski predilnici, nekaj let pa je bila gospodinjska pomočnica. »V zlato poroko me je prepričala hči Marija, ki je sicer tudi del grajske zgodbe Zavoda Grof in Grofica. Je namreč ena od grofic v tem gradu, in ko sta se s Fabiem odločila za poroko, sta predlagala, da bi se lahko takrat poročila tudi midva. Sama se verjetno tega ne bi spomnila. A bilo je čudovito, kot v pravljici,« je bila vesela zlatoporočenka, prijetno presenečena, ker smo dogodek ovekovečili tudi v Slovenskih novicah, njenem najljubšem časopisu.

Pa je res, da sta se z njenim Štefanom spoznala kar prek časopisnega oglasa? »Ja, seveda. Stara sem bila 16 let in v časopis sem dala oglas, da zbiram razglednice iz domovine in iz drugih držav. Štefan je takrat služil vojaščino v Pirotu v Srbiji in mi je od tam poslal razglednico, začela sva si dopisovati. Ko je nato prišel od vojakov, je preskočila iskrica. Bila sva res zelo mlada, a sva se odločila, da se poročiva takoj, ko bo mogoče. In res, v petek sem praznovala 18. rojstni dan, v soboto sva se že poročila,« se je z nasmeškom spominjala Francka.

Dvojna grajska pravljica, za paroma s pričami stoji župan Preddvora Rok Roblek, ki je opravil oba poročna obreda. Fotografije: Dejan Javornik

Grof in grofica

Grad Dvor je v lasti občine Preddvor, notranjost pa sta obnovila najemnika grof in grofica Preddvorska, v resničnem življenju Tanja Šubelj in Florjan Sušnik. Potem ko sta obnovila že grad Štatenberg in dvorec Rus, sta s sodelovanjem občine ter zavodov za turizem in za kulturno dediščino s svojim Zavodom Grof in Grofica ter številnimi prostovoljci v življenje obudila še Dvor. V njem je bil dolga leta vzgojni zavod in je menda do leta 2021, ko ga je odkupila občina, zamenjal kar 26 lastnikov. Neutrudni grof in slepa grofica, ki ves prosti čas, energijo in denar vlagata v ohranjanje naše grajske kulturne dediščine, sta obnovila kar 22 grajskih soban, grajsko kapelo in vinsko klet, v gradu pa se bodo odslej lahko vrstili poroke, gastronomski, družabni in kulturni dogodki.

Grof Preddvorski z groficama Karolino in Ernestino

»Najbolj me veseli, da se je danes vse tako lepo izteklo, saj se je ljubezen med mladoporočencema rodila prav tukaj. Ko je ženin na spletu prvič videl fotografijo svoje bodoče neveste in se je zagledal vanjo, je bila ravno na kočiji, v Predvoru. Ta grad je nekaj zelo posebnega: ko vstopiš vanj, teče čas čisto drugače kot drugje. Po obnovi tu razvijamo doživljajski in tematski turizem, poroke, degustacije, vodenje po gradu ... Želimo si, da bi nas ljudje spoznali in da bi jih čim več doživelo to grajsko pravljico, podobno današnji,« je poudaril grof Preddvorski, nato pa odhitel k veseli druščini v grajsko dvorano. Gostje ne smejo biti ne lačni in ne žejni!