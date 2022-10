V peči ne sežigamo odpadkov

Pred nami je zima, ki prinaša povečano onesnaževanje zraka, povezano s kurjenjem, hkrati pa se srečujemo z energetsko krizo, ki bo verjetno pomembno vplivala na oskrbo z energenti. Zato bi lahko številne kurilne naprave prešle na okoljsko manj prijazna goriva, kar bi vplivalo na slabšo kakovost zraka. Kurjenje v neučinkovitih kurilnih napravah je glavni vir onesnaženja z delci v zimskem času. Posebno problematično je nepravilno kurjenje in kurjenje z neustreznimi gorivi, kot so star papir in karton, vlažen les, plastika, embalaža, tekstil in drugi odpadki. Oboje vodi do slabega izgorevanja in se neposredno pokaže kot gost temen dim iz dimnika. V jasnih zimskih popoldnevih se zadržuje v plitvi plasti nastajajočega temperaturnega obrata in se sčasoma razprši po vsem naselju. Takšno stanje lahko povzroči že en sam neozaveščen kurjač.

Če nameravate znova uporabiti peč, ki dlje ni delovala, naj prej dimnikarska družba opravi izredni pregled.

Agencija Republike Slovenije za okolje v hladnem obdobju leta vsak dan objavi napoved ravni delcev PM10 za Slovenijo, ki je namenjena napovedovanju in ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka ter analizi epizod onesnaženja. Da je mejna dnevna vrednost delcev PM10 presežena skoraj izključno v kurilni sezoni, je pokazala večletna kemijska analiza. V dnevih, ko je presežena, se delež prispevka kurjenja lesa v povprečju zviša s 30 na 50 odstotkov. Neugodne vremenske razmere, kot je temperaturni obrat, preprečujejo redčenje izpustov, zato se v slabo prevetrenih dolinah in kotlinah nabirajo večje količine delcev in drugih onesnaževal.

V pečeh se lahko kuri samo zračno suho lesno gorivo, drva, peleti in sekanci. FOTO: Amoniak/Getty Images

Zunanjemu onesnaženemu zraku smo izpostavljeni vsi in vpliva na zdravje celotne populacije. V njem so prisotne različne snovi, nekatere zelo škodljive, tudi rakotvorne in mutagene, breme bolezni, ki ga lahko pripišemo onesnaženemu zraku, je primerljivo tistemu, ki ga pripisujemo nezdravi prehrani in kajenju tobaka, od bolezni srca in ožilja, dihal do pljučnega raka. Onesnaženi zrak vsako leto povzroči milijone smrti in izgubljenih let zdravega življenja. Mednarodna agencija za raziskave raka ga je zaradi delcev PM10, ki nastanejo kot posledica gorenja fosilnih goriv, celo uvrstila v prvo skupino rakotvornih snovi.

V letošnji kurilni sezoni je zaradi trenutnih razmer izjemen poudarek na uporabi trdnega goriva.

V letošnji kurilni sezoni je, poudarjajo pri Sekciji dimnikarjev pri OZS, zaradi draginje izjemen poudarek na uporabi trdnega goriva. V Sekciji dimnikarjev pri OZS in Komisiji za dimnikarsko dejavnost Zbornice komunalnega gospodarstva poudarjajo, naj bodo vse peči prijavljene dimnikarski družbi. Če se namenite znova uporabiti peč, ki dlje ni delovala, naj prej dimnikarska družba opravi izredni pregled. Če peč vgradite na novo, se je koristno že prej posvetovati z dimnikarsko družbo, da preveri varnostne pogoje, po vgradnji pa mora dimnikar s prvim pregledom preveriti izpolnjevanje pogojev za varno in učinkovito delovanje. Posebna pozornost je nujna v večstanovanjskih stavbah, kjer z uporabo peči ne ogrožamo le sebe, ampak tudi stanovalce nad in pod nami; delovanje neprijavljene peči ali peči s pomanjkljivostmi je lahko izjemno nevarno.

Le z rednim čiščenjem se prepreči morebiten dimniški požar pa tudi povečana poraba goriva. FOTO: Getty Images

Dimnikarji morajo enkrat na leto očistiti, pregledati in izmeriti emisije peči na tekoče in plinasto gorivo, peči na trdno gorivo morajo pregledati enkrat na leto, čiščenje pa se opravi od dva- do štirikrat v sezoni. Le s tem se prepreči morebitni dimniški požar, povečana poraba goriva in zamašitev dimnika. Peči na trdno gorivo niso namenjene sežiganju odpadkov. V njih se lahko kuri samo zračno suho lesno gorivo, drva, peleti in sekanci.