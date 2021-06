V nakup avotomobila? Ker ni novih, se dražijo rabljeni

Višja vrednost rabljenih

uvoz rabljenih

Zaloge so precej manjše kot v obdobju pred virusno krizo.

Nove spletne platforme

Nekaj statistik Pri nas so med rabljenimi vozili najbolj iskani od 3 do 5 let stari avtomobili. V prvih štirih mesecih jih je bilo iz tujine uvoženih 12.000. Cene, po katerih se proda največ rabljenih avtov, se gibljejo med 10 in 15 tisoč evri.

Rabljeni avtomobili so bili vselej zanimivo blago. Lani je bilo na primer v Sloveniji registriranih 54 tisoč novih avtomobilov, po podatkih sekcije za osebna motorna vozila pri trgovinski zbornici pa je lastnika zamenjalo tudi več kot 200 tisoč rabljenih vozil. Med temi je manjši, a dokaj ustaljen delež tistih, ki pridejo rabljeni iz uvoza, več pa je tistih, ki se rabljeni prodajajo, potem ko so že vozili v Sloveniji. Kot pravi, ki pri podjetju Porsche Interauto vodi prodajo rabljenih vozil, se je pri njih ob običajnih menjavah staro za novo okrepil delež vozil staro za staro, se pravi, da ljudje iščejo rabljeni avtomobil kot zamenjavo za rabljenega. Še vedno pa je pri njih glavnina prodaje rabljenih iz uvoza.Kaj pa tipi avtomobilov? »Največ je povpraševanja po množičnih modelih. Išče se starost od tri do pet let, zelo težko je dobiti bencinski model, zato je več dizelskih. Cena teh pogonov pa se je precej izenačila,« odgovarja Florjanc in dodaja, da se rabljeni avtomobili rahlo dražijo, ker se zaloge zmanjšujejo: »Ne gre za drastično povišanje cen. Je pač tako, da dober rabljeni avtomobil s 50 tisoč prevoženimi kilometri nikoli ni bil poceni, tisti s 160 do 200 tisoč kilometri pa se ne glede na ceno vedno težko proda. Stranke vse bolj zanimajo približno pol leta stari službeni avtomobili, ki pa jih ni prav veliko.« Kaj pa alternativni pogoni? »Pripeljemo kak električni avto več kot prej, a to so še vedno majhne številke,« pravi Florjanc.»Največje povpraševanje je še vedno po dizelskih motorjih, a hkrati raste povpraševanje po bencinskih. Trenutno se najbolje prodajajo vozila, stara tri ali štiri leta, z največ 100 tisoč prevoženimi kilometri. Glavnina dosega ceno od 10 do 15 tisoč evrov, stranke pa največ povprašujejo po majhnih in srednjih modelih ter športnih terencih,« nam je odgovoril, vodja prodaje rabljenih vozil pri Summit motors Ljubljana. Kot pravi, se povpraševanje po rabljenih vozilih povečuje in že dosega raven iz obdobja pred epidemijo; predvideva, da bo zaradi daljšega dobavnega roka za nova vozila v prihodnje še raslo. Zato so svojo tovrstno dejavnost na lastnem portalu Preverjeno še okrepili, tudi oni pa opažajo postopno zviševanje prodajnih cen, kar je posledica manjše ponudbe tudi na evropskem trgu rabljenih vozil.Pri uvozu rabljenih avtomobilov velikih sprememb ni. Lani jih je bilo k nam uvoženih okoli 27 tisoč, letos v štirih mesecih po podatkih družbe Eurotax skoraj 12 tisoč, aprila se je sicer poznal padec zaradi zaprtja dejavnosti. Kot nam je povedal direktor Eurotaxa, je letos stanje pri prvič registriranih rabljenih vozilih v Sloveniji podobno kot v preteklosti, še naprej so v ospredju nemške znamke in še vedno z dizelskim pogonom kot najbolj priljubljeno izbiro. Kot pravi, so vozila, ki prihajajo iz tujine, kot doslej večinoma nekdanja službena vozila iz poslovnega najema, ki so v povprečju največkrat stara štiri leta (30 odstotkov), nato pet let (20 odstotkov) in tri leta (13 odstotkov).»Letos lahko pričakujemo rast vrednosti rabljenih avtomobilov, saj po informacijah, ki jih dobivamo tudi od kolegov iz drugih držav, primanjkuje novih in rabljenih vozil, med temi predvsem malo rabljenih, starih največ eno leto. Zato so se vrednosti že nekoliko zvišale in ta trend pričakujemo še naprej. Po nekaterih informacijah primanjkuje od 20 do 30 odstotkov rabljenih vozil,« pojasnjuje Butinar.Zadnje leto je prineslo marsikakšno spremembo, ob dejstvu, da smo (bili) veliko doma, za računalniki, so tudi pri rabljenih avtomobilih nekateri novi prijemi, na primer bolj poglobljeno zbiranje informacij in povsem nov pristop, spletne dražbe. »Naša dejavnost so spletne dražbe rabljenih vozil podjetij in fizičnih oseb, ki se ne želijo sami ukvarjati s prodajo vozil iz njihovega voznega parka. Vozila, ki jih nameravajo prodati, fotografiramo, opravimo pregled, od prodajalca pridobimo vse podatke in minimalno prodajno ceno, nato damo vozila na spletno dražbo. Obvestilo objavimo teden dni pred dražbo. Pri nas opravimo celotno storitev prodaje vozil in uredimo dokumentacijo, provizijo zaračunamo le v primeru, da je vozilo prodano. Če se vozilo na dražbi ne proda, prodajalec nima z nami nobenega stroška. Pri dražbah sicer dosegamo več kot 90-odstotno uspešnost,« pravi, ki vodi tovrstno platformo Autopoint. Od lanskega začetka, vmes je njihovo dejavnost prekinila epidemija, so imeli več kot 80 avkcij, registriranih dražiteljev je okoli 450; iz Slovenije, tudi Hrvaške, Srbije in Bosne.V to področje se je nedavno vključila tudi AMZS. Kot pravijo, je njihovo spletno mesto DoberAvto.si nadgradnja Avtologa, orodja pod okriljem AMZS, prek katerega se na dan izvede več kot tisoč poizvedb o zgodovini vozil. Gre za pomoč pri sledenju »zgodovini« avtomobila, saj združuje različne javno dostopne podatke, ki se o vozilu beležijo ob tehničnem pregledu. »Spletno mesto DoberAvto.si te podatke o vozilu združuje z oglasi za rabljena vozila, uporabnikom pa lahko prikaže tudi tehnične podatke, lastnosti, vpliv na okolje in skupno oceno avtomobila. Tako kupec dobi natančno sliko avtomobila, za katerega se zanima,« je v predstavitvi pred časom dejal, vodja servisa pri AMZS. Prav tako so na portalu, na katerem je trenutno 1500 vozil, prikazani stroški vozila, na primer poraba goriva po tovarniških normativih, stroški zavarovanja, registracij in tehničnih pregledov. Poleg tega avtomobil preverijo v bazi ukradenih vozil in registru zastavnih pravic, vseh teh informacij pa na portalu ni mogoče spreminjati.