V Mariboru v znamenju robota in striptizete (FOTO)

Podim velja za enega najvplivnejših startup in tehnoloških dogodkov v tem delu Evrope. Letošnji se je po dveh letih virtualnosti vrnil na velike odre.

Tokratno prizorišče je bil Maribox, kjer se je zbralo več kot 1000 udeležencev, več kot 200 startupov iz 29 držav, več kot 200 podjetnikov, prav toliko investitorjev ter okoli 100 govorcev z vsega sveta. 110 tisoč evrov vreden pametni pes iz ameriškega ohišja in avstrijske glave je požel največ zanimanja.

Ta namreč teče s hitrostjo osem kilometrov na uro in samostojno opravlja funkcijo inšpektorja v velikih podjetjih in je obračal več glav kot Paulina Sygulska Tenner, investitorka in TEDx govorka, ki odvečno energijo porablja kot striptizeta.

Zmagovalec letošnjega Podima je bil bolgarski CloudCart, ki je pripravil profesionalno platformo na področju spletnih trgovin, ki se prilagaja od države do države in od birokracije do birokracije.

Ekipa Podim 2022 je tri dni garala na obrežju reke Drave. FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC

Vplivnež Boštjan Weldt in atrakcija Podima 2022, avstrijski pametni pes

Paulina Sygulska Tenner v družbi mlade mariborske ekipe Auralix, ki se ukvarja s polnjenjem mobilnih naprav.