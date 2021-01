V kopalnici ne pozabite očistiti pršne glave

Umazanija na kopalniški zavesi

Na površini kopalniške zavese se hitro začne nabirati umazanija, ki skupaj z bakterijami in plesnijo lahko škodi zdravju.

Vsak se redno prha ali kopa. Zato bi moral vsak poznati načine, s katerimi poskrbimo za brezhibno čistočo pripomočkov, namenjenih zagotavljanju osebne higiene. Kajti čeprav sta kad ali kabina za prhanje na prvi pogled brezmadežni, obstajata dve malenkosti, ki velikokrat ostaneta spregledani. To pa pomeni, da se na njiju sčasoma začno kopičiti bakterije, ostanki mila, vodnega kamna, kaj rada pa se na vlažnih površinah razvije tudi plesen.Običajno se s čistočo kopalniške zavese nihče ne obremenjuje. So cenovno dostopne, in ko stara postane dotrajana, si večina omisli novo. Vendar to za čisto kopalnico žal ni dovolj. Na površini kopalniške zavese se namreč hitro začne nabirati umazanija, ki skupaj z bakterijami in plesnijo lahko škoduje zdravju, zato jo je treba redno prati.Skrb za čistočo zavese, ki obdaja kad, je dokaj preprosta, večino lahko peremo v pralnem stroju. Vsaj dvakrat na mesec jo snamemo z nosilca in jo operemo v družbi ene ali dveh velikih brisač. Zakaj brisača? Ker ob stiku z njeno grobo teksturo prihaja do trenja, pod vplivom tega pa je na zavesi prisotna nesnaga lažje premagljiva.Dodamo primerno količino pralnega sredstva in zaveso operemo na programu za nežno perilo. Oprano namestimo nazaj na nosilce.Tako kot zaveso je treba očistiti tudi tuš kabino, temeljito jo očistimo enkrat na teden, saj se tudi na njej nabirajo vodni kamen, ostanki šampona in umazanija, ki je včasih zelo trdovratna in jo težko odstranimo. Plastične in steklene stene kabine za prhanje lepo očistimo s kisom ali mešanico kisa in vode, s tem bomo zdrgnili tudi vodni kamen s ploščic.Naslednji kopalniški pripomoček, ki velikokrat ostane spregledan, je pršna glava, iz katere skozi luknjice priteka voda. To, da je v vsakodnevnem stiku z vodo, ne pomeni, da njena površina, zlasti pa luknjice, ni obložena z umazanijo, bakterijami, ostanki mil in šamponov, na področjih, kjer je voda trda, pa tudi z vodnim kamnom, ki neredko zamaši odprtinice in onemogoča popolno iztekanje vode.Vse to so razlogi, zaradi katerih je ta del sanitarne opreme priporočljivo vsaj enkrat na mesec dobro očistiti ter mu s tem med drugim omogočiti brezhibno delovanje. Kako? Enostavno. Plastično vrečko napolnimo z belim kisom, vanjo položimo pršno glavo in vrečko pričvrstimo nanjo tako, da bo v celoti potopljena v kis. Namaka naj se nekaj ur, lahko tudi čez noč. A pozor: če je njen vrhnji sloj iz medenine ali niklja, namočimo le del z luknjicami.Vrečko nato odstranimo in skozi prho spustimo močan curek vroče vode, ki bo odstranil morebitne ostanke v luknjicah. Če po tem še ostane vidna umazanija, jo zdrgnemo s staro zobno ščetko. Zlasti smo pozorni na predelčke, kjer izteka voda. Potem spet spustimo vročo vodo in ponavljamo, dokler površina ne bo brezhibno čista. Tako očiščeno glavo osušimo, površino pa zloščimo do sijaja.