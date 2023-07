V Javnem zavodu Krajinski park Goričko so jih tudi letos pobirali, cilj je nabrati 300 različnih rastlinskih vrst

V Javnem zavodu Krajinski park (JZ KP) Goričko so pri projektu Life for seeds tudi letos pobirali semenske mešanice, ki so namenjene setvi na vrstno revnejše travnike. Pobirali so jih na donorskih travnikih, ki so večinoma v zasebni lasti. Pomagali so jim sodelavci Kmetijskega inštituta Slovenije.

Mešanice so namenjene setvi na vrstno revnejše travnike. FOTO: Life For Seeds

Pobiranje semenskih mešanic s krtačnim strojem je predvideno dvakrat v rastni sezoni, drugo bo avgusta. Večkratno krtačenje v sezoni pomeni večji izkoristek pobranega semena, saj vse rastline ne semenijo istočasno. Od predvidenih 13 ha travnikov so pokrtačili 6,5 ha in na njih pridobili 196 kg sveže mešanice, ki so jo prepeljali na grad Grad na Goričkem, da se posuši. V skladišču bo počakala na jesen, ko jo bodo ročno posejali na vrstno revnejše travnike.

Letos so prvič poskusili obnoviti travnike z zelenim mulčem.

Nabiranje bo potekalo do leta 2026

»Letos prvič smo poskusili z obnovo travnikov s tako imenovanim zelenim mulčem. To je zelena, sveže pokošena travna biomasa, ki je narezana na manjše kose in prepeljana na recipientski, vrstno revnejši travnik. Za ta poskus je bilo treba najprej pokositi vse recipientske travnike in odpeljati seno, da smo nanje lahko navozili zeleni mulč. Zeleno biomaso smo pridobili na vrstno bogatejših donorskih travnikih, ki so večinoma v zasebni lasti. Ta način obnove poteka v celoti s stroji v primerjavi z obnovo s semenskimi mešanicami, kjer je veliko ročnega dela. Hkrati je tudi hitrejši. Ali bo učinkovitejši, pa bo pokazal čas. K delu smo pristopili raziskovalno. Na nekaj travnikih smo postavili poligone, kjer obnavljamo polovico travnikov z zelenim mulčem in polovico s semenskimi mešanicami,« je dejala Monika Matjašec iz JZ KP Goričko.

Pobirali jih bodo na čim več lokacijah na Goričkem, da bodo zbrali čim več različnih vrst rastlin in zadostili genski pestrosti.

Letos so tudi na Goričkem začeli pobirati semena travniških rastlin, ki bodo shranjena v dveh semenskih bankah. Cilj projekta je nabrati 300 različnih rastlinskih vrst. Nabiranje bo potekalo vse do leta 2026, in sicer po vsem Goričkem, vključili pa bodo čim več različnih vrst rastlin, da zadostijo genski pestrosti. Letos so izbrali 10 travnikov, ki so jih v preteklem času večkrat obiskali. Semena ene vrste nabirajo na več travnikih, ki jih bodo letos obiskali še večkrat, je še dejala Monika Matjašec, ki je hvaležna domačinom za zaupanje in sodelovanje.

Sajenje bo na vrsti jeseni. FOTO: Life For Seeds