V Dramljah največja kosilnica na svetu (FOTO)

Traktor forum je pred dnevi na kmetiji Korenjak v Dramljah po dveletnem premoru organiziral 13. nočni demo. Na specializirani prireditvi se predstavljajo traktorji in stroji za spravilo krme.

SIP poleg velikih in zmogljivih strojev še vedno ponuja tudi priključke, primerne za manjše kmetije ali kmetije na nagnjenem terenu. Eden takih je obračalnik SIP 400/4 ALP, ki ima štiri vrtavke, je lahek in okreten. Oznaka ALP pomeni, da je primeren za nagib. Tehta 330 kg, za pogon in vleko pa potrebuje traktor majhne moči.

Proizvajalci priključkov za spravilo krme se vsako leto menjajo (oziroma ponavljajo na nekaj let), traktorji pa so vedno znamke New Holland. Letošnje priključke je zagotovil domači proizvajalec SIP iz Šempetra v Savinjski dolini.

Nove traktorje znamke New Holland pripelje zastopnik podjetje ITRO, nekaj pa jih je tudi že v uporabi med slovenskimi kmeti. Večina modelov je sodelovala tudi v praktični predstavitvi ob spravilu krme.

Predstavitev strojev se je končala ob 21.30 z defilejem vseh traktorjev in priključkov vzporedno iz doline navzgor proti gledalcem s prižganimi žarometi. Zato to prireditev imenujejo nočni demo ali pa celo največji nočni demo. Je pa res, da je to edini nočni demo kmetijske mehanizacije. Letošnji je privabil množico obiskovalcev, tudi mladih.

To je edini nočni demo kmetijske mehanizacije.

Na prireditvi smo lahko videli traktorje od majhnih moči pa tja do 310 KM. Take potrebujejo tudi SIP-ovi stroji za spravilo krme. Na ogled so bili manjši in lažji priključki za delo na nagibu pa tudi vse, kar SIP prodaja predvsem v tujini. Tako so v delovanju prikazali tudi največjo kosilnico na svetu – gre za tako imenovanega petorčka, ki naenkrat odkosi 14,55 metra širine, pa tudi enako širok obračalnik.

New holland T7.210 je imel pripeto SIP-ovo novost, vlečeni pobiralni zgrabljalnik AIR 900 T. Ta ima delovno širino 9 metrov pri sredinskem zgrabku in 7 pri stranskem. Njegova prednost je zelo čist zgrabek, brez onesnaženja z zemljo, kar zagotavlja visoko kakovostno krmo. Traktor ima 140 kW (190 KM) nazivne moči, hidravlični sistem pa z zadnjim dvigalom dvigne 8270 kg teže.

New holland T 7.315 HD, ki ima 230 kW (313 KM) moči, je imel pripetega peterčka. To je največja kosilna kombinacija z zmogljivostjo do 200 hektarov na dan. Gre za kombinacijo sistema sprednje kosilnice SIP disc 340 in zadnje kosilnice SIP silvercut disc 1500 T s štirimi kosilnimi grebeni in 8700 kg teže. Tako velika kosilnica je bila prvič prikazana v Sloveniji. Fotografije: Tomaž Poje