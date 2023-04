V Domžale to soboto na Kuhno na plac (FOTO)

Na domžalski tržnici se bo 15. aprila začela nova sezona zdaj že uveljavljene kulinarične prireditve Kuhna na plac. Trajala bo do 7. oktobra, pri čemer bo pet dnevnih terminov, štirje pa bodo večerni.

Bolšjaki bodo v Češminovem parku vsako tretjo nedeljo v mesecu.

Kot nam je povedal novi organizator prireditev Gregor Orel iz Turističnega informativnega centra Domžale, bo na občinski prireditvi na odprtju, ki bo trajalo od 10. do 17. ure, sodelovalo 23 izbranih ponudnikov hrane, pijače, sladic in drugih kulinaričnih specialitet. Poleg že uveljavljenih ponudnikov iz preteklega leta se bo predstavilo nekaj novih, denimo domžalski Allium – nakup z namenom (ajdovi krapki, bograč s kruhovim cmokom, sladoled chika), trzinska restavracija Putr (testenine s tartufi), Zavrlova cukrarna (šmorn, čežana, sladoledno-sadne kupe), zagorski 6Taste (specialitete iz piščančjega in svinjskega mesa), krški 79 Burger's (burgerji).

Vselej pritegne veliko obiskovalcev.

Da bi privabili čim več ponudnikov, najem stojnice ni drag. Ponudniki hrane in pijače bodo zanjo odšteli 90 evrov, tisti, ki bodo ponujali samo kulinarične dodatke (denimo začimbe ali kuhinjske dodatke), pa 40 evrov, kar ob vselej velikem številu obiskovalcev sploh ni velik strošek ne za ene ne za druge.

Do jeseni bodo na sporedu še štirje sobotni dnevni termini (6. maj, 1. julij, 2. september in 7. oktober) in štirje nočni. Zadnji bodo potekali ob petkih, in sicer 19. maja, 2. junija. 14. julija in 15. septembra med 17. in 22. uro. Seveda ob pogoju, da prireditve ne bodo odpovedali zaradi napovedanega dežja, saj bodo na prostem. Če bo izvedljivo, bodo odpovedane dogodke prestavili na naslednjo soboto, saj pod velikim prireditvenim šotorom niso predvidene.

Kuhna na plac bo do jeseni potekala devetkrat.

V nedeljo, 16. aprila, je predviden tudi začetek prvega občinskega bolšjega sejma na novi lokaciji, to je na ploščadi v Češminovem parku v Domžalah. Odslej ga nameravajo organizirati vsako tretjo nedeljo v mesecu. Potekal bo od 9. do 13. ure, vsak ponudnik starin pa bo lahko najel več miz, odvisno od tega, koliko predmetov bo ponujal. V primeru dežja odpovedanih sejmov ne bodo nadomeščali.

Na sporedu bodo še štirje sobotni dnevni termini.